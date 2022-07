„Räubertöchter“ errichten Baumhaus

Von: Ingrid Weiland

Die Mädchen und Mitarbeiterinnen, die an dem Baumhauscamp auf einem idyllischen Gelände bei Lüdenscheid teilnehmen, haben mit der Arbeit begonnen. Organisiert wurde das Camp von CVJM-Kreisverbandssekretärin Svenja Roth (hintere Reihe, Zweite von rechts). © Privat

Nachdem der CVJM-Kreisverband in den vergangenen Jahren dreimal Baumhauscamps für Mädchen in einem Kiersper Waldgebiet ausgerichtet hat, findet es in diesem Jahr in einem idyllischen, zu Lüdenscheid gehörenden Gelände statt.

Lüdenscheid – CVJM-Kreisverbandssekretärin Svenja Roth, die von den erlebnispädagogischen Erfahrungen ihre Kollegen Johannes Seidel profitieren konnte, hat die Freizeitmaßnahme mit ihrem Team vorbereitet. Seit Dienstag sind die 13 Mädchen im Alter von 13 bis 17 Jahren, die bis zum 28. Juli an der Freizeit teilnehmen, und die sechs Mitarbeiterinnen angerückt. Zwei weitere Kräfte übernehmen die Verpflegung. Zurzeit sind sie noch in Zelten untergebracht, die außer dem Gemeinschafts-, dem Küchen und dem Materialzelt aufgebaut worden sind. Denn es dauert noch eine Weile, bis alle das Lagerleben in luftiger Höhe genießen können. Vorerst werden die Mädchen in die für den Bau des Baumhauscamps wichtige Knoten und Werkzeugkunde eingeführt. Zudem erhalten sie eine Einführung bezüglich der Nutzung von Klettermaterial.

Viel Wert legen alle darauf, dass das Camp durch eine Plattform erweitert wird. Den Bauphasen an den Vor- und Nachmittagen schließen sich am Abend Bibelarbeiten zum Thema „Baum“ an. Sobald die Bauarbeiten am Baumhauscamp abgeschlossen sind, haben die Mädchen Zeit für Geländespiele, Bastelarbeiten und mehr. Die dunkelroten „Räubertochter“-T-Shirts, die ihnen geschenkt wurden, stehen – so Svenja Roth – dafür, dass sie sich als von Gott geliebte Menschen entdecken sollen. Am 28. Juli, dem letzten Tag des Baumhauscamps, werden sie einen Gottesdienst feiern und mit ihren Familien, die sich dann das Baumhauscamp anschauen können, zu einem Mittagessen zusammenkommen, bevor es wieder nach Hause geht. Für die Jungen findet in diesem Jahr kein Baumhauscamp statt. Stattdessen hat der CVJM-Kreisverband für sie eine Freizeit im Elbsandsteingebirge durchgeführt, in der Klettern, Kanufahren und Wandern auf dem Programm stand.