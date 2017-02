87 Karten für schnelle Käufer

Lüdenscheid „Jede Vorstellung ist anders. Und deshalb wird das auch nicht langweilig. Letztes Mal hatten wir ein Publikum, das war so begeistert, dass es selbst schon fast mitgespielt hat.“ Susanne Gerhardt hat bei den CVJM-Bühnenmäusen in dem aktuellen Stück „Kein Auskommen mit dem Einkommen“ an der Seite ihres Mannes Frank die Rolle der Klara Müller übernommen.

Seit 30 Vorstellungen stehen sie und mit ihr die anderen Darsteller und das Team auf der Bühne und präsentieren den Dreiakter von Fritz Wempner, den Regisseurin Petra Schaller entsprechend überarbeitet hat.

Das Ende des Aufführungsreigens, bei dem die Nachfrage einmal mehr alle Grenzen sprengte, ist in Sicht. Aufgrund der riesigen Nachfrage geben die Bühnenmäuse, wie bereits angekündigt, noch drei Zusatzvorstellungen. Die Termine: Freitag, 17. März, Samstag, 18. März, und Sonntag, 19. März, im Jugendheim des CVJM Lüdenscheid-West an der Mathildenstraße 30. „Wir blocken uns solche Daten für Krankheitsfälle. Kann ja immer mal sein, dass jemand ausfällt. Das ist aber glücklicherweise nicht passiert“, sagt Susanne Gerhardt. Und so gibt es insgesamt noch 87 frei verfügbare Karten für Schnellentschlossene am Samstag im Reisebüro Wietis an der Freiherr-vom-Stein-Straße 1. Die Anzahl der Karten ist begrenzt, da Interessenten, die sich vorab auf eine Warteliste haben setzen lassen, ein Vorkaufsrecht hatten. Gerhardt: „Ich habe hier eine Warteliste mit 248 Reservierungen.“

Wer noch Karten haben möchte, sollte also schnell sein, denn nach diesen Zusatzvorstellungen ist definitiv Schluss. Zumindest mit dem aktuellen Stück, denn nach der Spielzeit ist vor der nächsten. Wenn der letzte Beifall verklungen ist, geht’s für die Bühnenmäuse an die Abrechnung, danach zur Scheckübergabe, damit möglichst rasch das eingenommene Geld nach Sierra Leone überwiesen werden kann. Zwei, drei Wochen Luft bleiben im Sommer, und dann werden Überlegungen für das nächste Stück angestellt.

Inhaber von Bühnenmaus-Gutscheinen können diese für die Zusatztermine und zusätzlich noch für folgende Termine einlösen: 10. März, 11. März, 25. März, 8. April und 9. April.