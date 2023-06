Trotz Pandemie: Hohe Summe für Sierra Leone

Von: Jutta Rudewig

Auch mit den Inszenierungen „Das Hörrohr“ konnten die CVJM-Bühnenmäuse wieder helfen. © Bettina Görlitzer

„Dass das in diesem Jahr weniger Geld war als sonst, war logisch“, resümiert Franz Gerhardt, Spielleiter der CVJM-Bühnenmäuse, mit Blick auf die abgelaufene Spielzeit. 30 Plätz weniger im Saal an der Mathildenstraße mit Blick auf Abstand zwischen den Gästen, elf ausgefallene Aufführungen, 200 Umtauschkarten aus den Pandemie-Jahren – allein das Ausrechnen der Summe, die die Bühnenmäuse für ihre Projekte in Sierra Leone spenden können, kostete Zeit und jede Menge Nerven.

Lüdenscheid – Am Ende stand fest: 29 418 Euro sind es in diesem Jahr, die in das Ausbildungszentrum des CVJM Sierra Leone in Kenema investiert werden können und so jungen Afrikanern, die sonst wenig Chancen hätten, eine Ausbildung in einem Handwerksberuf ermöglichen. Das Ergebnis allerdings sei nur zweitrangig, erzählt Gerhardt, wichtig sei gewesen, dass man „endlich wieder ans Spielen kommt“. Denn eine Gruppe über so lange Zeit zusammenzuhalten, sei nicht unbedingt einfach.

Das Geld wird nun an den CVJM-Weltdienst weitergeleitet, gut 6000 Euro kommt noch oben drauf für Euro für den Kindergarten in Kissy, das Herzensprojekt des CVJM-Kreisverbandes Lüdenscheid. Und auch die Spendendose der Bühnenmäuse sei mit rund 3000 Euro gut gefüllt gewesen, freut sich der Spielleiter. Geld, das die Bühnenmäuse zur Deckung der Kosten rund um die Spielzeit gut gebrauchen können, und eine Summe, die zeigt, wie fest die Laienspieler von der Mathildenstraße in den Herzen der Lüdenscheider verankert sind: „Das Geld ist für uns wichtig, damit das alles hier überhaupt machbar ist und wir auch weiterhin den Erlös aus den Eintrittskarten zu hundert Prozent spenden können.“



Aus Altersgründen zog sich Herbert Handwerk, der über Jahrzehnte für die ansprechenden Bühnenbilder sorgte, wenn die Bühnenmäuse spielen, zurück. Er hinterlässt erst einmal eine große Lücke, die es nun zu füllen gilt. Nach der Spielzeit ist vor der nächsten: Auf dem Tisch im Hause Gerhardt türmen sich bereits die Stücke, die durchgearbeitet werden müssen und gegebenenfalls für die Inszenierung der kommenden Spielzeit infrage kommen. Es bleibt schwierig, „da vor allem junge, männliche Schauspieler fehlen. Das Stück muss auf die Bühnenmäuse umgeschrieben werden, damit wir das überhaupt entsprechend besetzt kriegen.“ Und eigentlich müsste die Auswahl noch Ende diesen Monats stehen. Denn viel länger warten kann man nicht. Der Bühnenbau muss beginnen, die Akteure brauchen ihre Kopien, um sich mit dem Text auseinanderzusetzen. Und Ende August sollen die Proben beginnen.



Gruppenbild mit symbolischem Scheck: Die Bühnenmäuse feierten Spielzeit-Abschluss. © CVJM

Wenngleich die Bühnenmäuse im Rahmen der Scheckübergabe auch einen fröhlichen gemeinsamen Sommerabend an der Mathildenstraße verlebten, so bleibt der Blick bereits jetzt auf die nächste Spielzeit gerichtet: „Wir sind dankbar für Unterstützung in allen Bereichen. Das muss nicht nur auf der Bühne sein“, wirbt Frank Gerhardt um Nachwuchs zwischen Mimen und Maske. Wer Lust hat, sich in einem der vielen Bereiche rund um das Theaterleben zu engagieren, kann sich bei ihm unter Tel. 0 23 51 / 41 293 melden.