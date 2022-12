Pechsträhne mit gravierenden Folgen: „Wir müssen das Beste draus machen!“

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Die Bühnenmäuse des CVJM gehen erst einmal in die Winterpause. © Bettina Görlitzer

14 geplante Aufführungen, 11 davon kurzfristig abgesagt: Die CVJM-Bühnenmäuse sind Corona-bedingt in dieser Spielzeit vom Pech verfolgt.

Lüdenscheid - Die Bühnenmäuse des CVJM hoffen inständig darauf, dass die Corona-bedingte Pechsträhne ein Ende hat: „Die dritte Umtauschaktion haben wir auch hinter uns. Es ist schon echt frustrierend, wenn von 14 geplanten Aufführungen elf wegen Corona kurzfristig abgesagt werden müssen. Aber es ist leider nicht zu ändern, es bleibt nur die Hoffnung, dass es eigentlich nur besser werden kann“, sagt Spielleiter Frank Gerhardt rückblickend auf den schlechten Start in die Saison.

Die Schauspieler gehen jetzt erst einmal in die Winterpause. Der nächste Spielrhythmus beginnt wieder am 17. Februar, „hoffentlich dann ohne weitere Ausfälle. Aktuell konnten wir, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die Eintrittskarten gegen welche für einen neuen Termin eintauschen“, so Gerhardt.

Aufführungen im Februar und März sind ausverkauft

Aber das Angebot an Eintrittskarten sei dadurch sehr begrenzt. Die Aufführungen im Februar und März kommenden Jahres sind ausverkauft, es gibt allerdings noch Karten im Reisebüro Wietis für die Termine 14. und 15. April, 21. und 22. April sowie für den 28. und 30. April. Den 30. April haben die Bühnenmäuse ganz kurzfristig dazugenommen, um auch noch für einen Sonntag Karten anbieten zu können.

Frank Gerhardt: „Aller Voraussicht nach werden wir aber keine weiteren Zusatztermine anbieten können, weil unser Terminplan in der ersten Jahreshälfte einfach nichts mehr hergibt. Wir können also nur hoffen, dass es zu keinen weiteren Absagen mehr kommt. Diese ganzen Absagen haben nicht nur für uns, sondern auch für Sierra Leone gravierende Auswirkungen. Das ist traurig, aber wir müssen das Beste daraus machen.“