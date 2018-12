Chöre bestimmen das Culture-Stage-Programm

Lüdenscheid - „Wer noch kein Weihnachtsgeschenk für das Zepp hat: Wir haben nur ein Waffeleisen und könnten noch welche brauchen.“ Diesen launigen Tipp hatte Musiklehrer Michael Glock für die Zuhörer der vorweihnachtlichen Culture Stage in der Aula des Zeppelin-Gymnasiums parat.

Musikalisch wurde das Programm der Culture Stage in erster Linie von den Chören der Schule bestimmt. Großer Jubel herrschte nach Schüler Marcio Kroners weihnachtlicher Eigenkomposition „I will always be with you“.

Der vokalpraktische Kurs des Schuljahres 2018/19 hatte das Stück einstudiert und sang, Kroner saß am Klavier, und Michel Glock dirigierte. Zu den raren Solisten zählten auch Lucas Langbehn (Saxophon) und Alexandra Meier (Klavier). „Let it snow, let it snow, let it snow“ hieß es da zuerst, und mit Helmut Eisels „Forget the tears, it’s beautiful“ ging es rasch in Richtung Klezmer.

Verschnupft, aber guter Dinge war Deniz Kaan Büyüktas, der sich als Medizin gekonnt „Fly me to the moon“ erbat. Moritz Grohnert (E-Gitarre) setzte klangvolle Soli auf Queen und Popweihnacht. Michelle Bölling überraschte bei „Santa Baby“ mit klarer, ausdrucksvoller Interpretation. Auch die „Gitarren-AG“ unter Katja Fernholz-Bernecker und Barbara Scheidtweiler war ins Geschehen eingebunden.

Alle strahlten gute Laune aus, und die Chöre, die vokalpraktischen Kurse der Schuljahre 17/18, 18/19 und der Schulchor, zeigten sich in bester Form. Da waren am Ende die Schüler erstaunt, dass es so gut gegangen war und richteten ihren Dank an Michael Glock, der sie trotz kürzester Vorbereitung fit gemacht hatte. Glock, ausgewiesener Whitney-Houston-Fan, präsentierte am Montagabend stolz erstmals sein im Net erstandenes Whitney-Shirt und erntete dafür ein „Riesenhallo“ seitens der Schüler. Michael Glock steuerte seine Chöre geradezu unauffällig und ohne großen Gestus, setzte seine Begleitung am Klavier ebenso klar und freute sich über jeden gelungenen Beitrag. Deshalb war auch Knuddeln angesagt für alle, die sich dazu bereit fanden.