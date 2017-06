„Culture Stage“ als Forum für Talente

Lüdenscheid - Dass auf dem Zeppelin-Gymnasium viel Wert auf die musikalische Bildung gelegt wird, zeigte am Donnerstag die „Culture Stage“ in der Aula der Schule. Kaum ein Sitzplatz blieb unbesetzt, als die unterschiedlichen Musik-Gruppen und AGs ihr abwechslungsreiches, rund zweieinhalbstündiges Programm unter der Leitung und Organisation von Lehrer Michael Glock zum Besten gaben.

Den Anfang machten die Schülerinnen und Schüler des Mup-Chores (Vokalpraktischer Kurs) sowie des Schulchores, begleitet von Michael Glock am Klavier, mit dem Song „Can You Feel The Love Tonight“ von Elton John. Ein Lied aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Matthieu“ hatten sich die Schüler selbst gewünscht – vorgetragen wurde das Lied „Vois sur ton chemain“. Nachfolgend kamen die Abba-Fans mit drei Songs der schwedischen Popgruppe auf ihre Kosten. Mit Klavier, Saxophon und Cajon interpretierte das Duo Lucas Langbehn, Christopher Langs und Carla von dem Bussche zunächst das Lied „Money“, dann sang der Schülerchor „Lay All Your Love On Me“ und „Dancing Queen“ jeweils in deutscher Sprache. Bei dem Lied „If I Never“ von Don Black und Udo Jürgens glänzte Veronika Müller an der Violine in Begleitung von Michael Glock am Klavier. Ferner waren in der ersten Konzerthälfte die Songs „Unfaithful“ (Rihanna) und „Grenade“ (Bruno Mars) von den Sängern des Mup-Chores zu hören.

Neues Projekt: Schüler schreiben eigene Songs

Das Duo „Ich und Du“, bestehend aus Christian Breddermann (Cajon) und Klaus Sonnabend (Gesang, Gitarre), war nicht nur zur Culture Stage gekommen, um Musik zu machen. Die Musiker machten auf eine Kooperation der Music-Store-Musikschule mit dem Zeppelin-Gymnasium aufmerksam, bei der ab dem nächsten Schuljahr Schüler die Möglichkeit haben sollen, gemeinsam mit den erfahrenen Musikern eigene Songs zu schreiben. Darüber hinaus erinnerten sie an den heute Abend ab 20 Uhr im Kulturhaus stattfindenden Band-Wettbewerb „Game of Tones“, bei dem die Bands von drei Lüdenscheider Schulen gegeneinander antreten und sich dem Urteil der Zuschauer sowie einer Jury stellen.

Abschließend musste Musiklehrer Tillmann Klein spontan am Xylophon mit Farbtasten dafür sorgen, dass die markante Hookline des Popsongs „Narcotic“ von Liquido gut klingt und erhielt dafür viel Applaus von seinen Schülern.

Zum Abschluss der ersten Konzerthälfte fand die Siegerehrung des Fotowettbewerbs des Zeppelin-Gymnasiums statt – in der Pause konnten die Arbeiten einiger Fotografen besichtigt werden. Gewonnen haben: 1. Olivier Fox (6c), 2. Julius Zacharias (5b), 3. Julia Dittmar/Amelie Marie Walter (6b) und 4. Johanna Vieres (7a).

Im zweiten Teil des Abends überzeugte zunächst die Gitarren-AG des Zepp unter der Leitung von Barbara Scheidtweiler und Katja Fernholz-Bernecker. Nach dem klassischen Musikstück „Aus der neuen Welt“ von Antonin Dvorák interpretierten die jungen Musiker „Californication“ von den Red Hot Chili Peppers sowie das Lied „I Like The Flowers“. Neben diversen weiteren Auftritten des Mup-Chores, des Schulchores sowie des Trios Lucas Langbehn, Christopher Langs und Carla von dem Bussche interpretierten Lehrer Dr. Sebastian Rasche und Schulleiter Sebastian Wagemeyer gemeinsam den Foo-Fighters-Hit „Best Of You“ an der Gitarre und am Gesangsmikro. Mit dem Michael-Jackson-Song „We Are The World“ endete das umfangreiche Programm, das vom Publikum mit viel Applaus belohnt wurde.