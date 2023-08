Erster CSD in Lüdenscheid: Alles Wichtige zur Demo am Samstag

Von: Carolina Ludwig

Teilen

Am Samstag findet der erste CSD in Lüdenscheid statt. © Christoph Schmidt/dpa

Am Samstag ist es so weit: Zum ersten Mal wird in Lüdenscheid eine Demonstration zum Christopher Street Day (CSD) veranstaltet. Gemeinsam möchte man für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, transgeschlechtlichen Personen und allen anderen Mitgliedern der queeren Community auf die Straße gehen.

Lüdenscheid – „Vielfalt für alle – kein Platz für Intoleranz“ lautet das Motto des ersten Lüdenscheider CSD. Die Organisatoren – der Kulturverein Frieda, die Aktionsgruppe 8. März und einzelne Interessenten – konnten verschiedene Künstler und Aktivisten für die Demonstration und die anschließende Party im AJZ an der Altenaer Straße gewinnen. Zu Essa, Ædamic und Goodweib, die am Abend für die Musik sorgen werden, und der Tik-Tok-Aktivistin Leonie Löwenherz, die einen Redebeitrag auf dem Sternplatz halten wird, gesellt sich auch der Poetry Slammer Sven Hensel. „Der Kontakt kam über Marian Heuser zustande. Sven Hensel gehört auch zur queeren Community und setzt sich in seinen Texten stark dafür ein“, erzählt Davina Schepelmann vom CSD-Organisationsteam. Der Poet und Autor, der sich selbst als „Homolobbypropagandagendergagaist“ bezeichnet, moderierte in diesem Jahr bereits die CSDs in Bochum, Herne und Haltern am See.

Am Mittwoch werden Schilder gebastelt

Ebenso wie Sven Hensel sollen nicht nur einige der Organisatoren, Ædamic und Bürgermeister Sebastian Wagemeyer Redebeiträge halten, wie Schepelmann erzählt, auch Leonie Löwenherz werde zu Wort kommen. Die Journalistin und Aktivistin klärt auf Instagram und Tik-Tok über verschiedene Sexualitäten, Geschlechts-identitäten und Beziehungsformen auf und setzt sich für Gleichberechtigung und Akzeptanz ein.

Leonie Löwenherz wird beim CSD Lüdenscheid auf dem Sternplatz einen Redebeitrag halten. © PTOmedia

Flankiert wird der Lüdenscheider CSD von zwei Veranstaltungen im Vorfeld: Am Mittwoch, 23. August, trifft man sich ab 17 Uhr im Frieda’s zum Schilderbasteln und Vernetzen. Am Freitag, 25. August, finden ebenfalls in der vereinseigenen Bar ab 19 Uhr ein Vortrag über das Schicksal einer homosexuellen Person in Lüdenscheid zu Zeiten der Nationalsozialisten und eine thematisch zum CSD passende Filmvorführung statt.

Organisatoren suchen noch Ordner

Wer den Christopher Street Day unterstützen möchte, kann das auch noch als Ordner tun – auf Instagram suchen die Veranstalter noch nach Freiwilligen. Auf körperliche Voraussetzungen komme es dabei nicht an, heißt es: „Du musst nicht zwei Meter groß sein, Kampfsport oder ähnliches machen, sondern einfach Teil des Ganzen sein, damit Menschen in Lüdenscheid demonstrieren können. (...) Wir suchen nicht die Auseinandersetzung mit Leuten, die die Demo zum Beispiel verbal stören. Wir lassen uns nicht provozieren.“

Sven Hensel, queerer Poetry Slammer und Autor, kommt ebenfalls am Samstag zum CSD. © David Peters

Mit der Polizei sei man im Vorfeld in einem engen Austausch, anonyme Anrufe zu Gegendemonstrationen oder Störungen des CSD habe man immer direkt gemeldet, offiziell angemeldet sei bis heute nichts, sagt Davina Schepelmann. „Wir können nie sagen, ob sich nicht ein paar – entschuldigen Sie die Wortwahl – Idioten zusammentun, die den Menschen gefährlich werden können“, gibt sie allerdings zu bedenken.

Tipps für die eigene Sicherheit

Damit alle Teilnehmer nicht nur während der Demonstration dank Ordnern und Awareness-Team, sondern auch auf dem Hin- und Rückweg sicher sind, ruft das Organisationsteam dazu auf, nicht alleine zu kommen. „Das wird generell bei jedem CSD empfohlen“, erklärt Schepelmann. In den Kommentaren bei Instagram haben Interessierte die Möglichkeit, sich zu vernetzen und Gruppen zu bilden. Auch das Vorbereitungstreffen am Mittwoch eigne sich dafür. Es sei traurig, dass diese Sicherheitsvorkehrungen nötig seien. „Aber deswegen gehen wir ja auf die Straße“, sagt Schepelmann.

Ablauf

Die Demonstration beginnt am 26. August mit einem Treffen um 15 Uhr am Kreishaus. Ab 16 Uhr zieht die Demo über die Heedfelder, Knapper, Sauerfelder Straße und Wilhelmstraße zum Sternplatz, wo um 17 Uhr die Abschlusskundgebung stattfindet. Ab 20 Uhr wird im AJZ mit Essa, Goodweib und Ædamic gefeiert.