CSD in Lüdenscheid: Organisationsteam übt Kritik an der Polizei

Von: Carolina Ludwig

Der erste Christopher Street Day in Lüdenscheid ging überwiegend friedlich über die Bühne. Das Team der Veranstaltung berichtet allerdings über mehrere Böllerwürfe und Pöbeleien von Jugendlichen. © . Popovici

Nach dem CSD ist vor dem CSD: Am kommenden Dienstag findet im Frieda’s das erste offene Planungstreffen für den zweiten Christopher Street Day in Lüdenscheid statt. Nicht nur die Organisation im kommenden Jahr soll anders laufen, auch einige Zwischenfälle möchte man nach Möglichkeit vermeiden und die Zusammenarbeit mit der Polizei verbessern.

Lüdenscheid – Bei einer Nachbesprechung am vergangenen Wochenende hatte sich das Organisationsteam rund um den Kulturverein Frieda, die Aktionsgruppe 8. März und einige private Mitstreiter über den Verlauf des ersten CSD ausgetauscht. Zusätzlich zu Ordnerinnen und Ordnern hatte die Aktionsgruppe 8. März ein Awareness-Team gestellt, das die Demonstration und die anschließende Party im AJZ begleitet hatte. Im Vorfeld habe man ein Schutzkonzept geschrieben, eine Risikopotenzialanalyse durchgeführt und sich mit diskriminierenden und beleidigenden Kommentaren und Nachrichten im Internet auseinandergesetzt, um bei der Veranstaltung wachsam sein zu können, wie Davina Schepelmann vom Organisationsteam berichtet. Einen mittlerweile gelöschten Facebook-Aufruf (Screenshot liegt der Redaktion vor) zu einer Gegendemonstration mit der Bezeichnung „Traditionelle Familienwerte, Vater Mutter Kind stärken und gegen verharmlosung der irren Pädo-Frühsexualisierungs Politik der Lgbt bewegung“ habe man der Polizei gemeldet. „Das ist dann auch bis zum Staatsschutz gegangen“, sagt Schepelmann.

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen sei es zu einigen Vorfällen gekommen. Vor allem gezündete Feuerwerkskörper hätten die Teilnehmenden der Demonstration eingeschüchtert. „Der erste Böller wurde noch während der Kundgebung einer Regenbogenfamilie mit Kindern vor den Kinderwagen geschmissen. Das war sehr nah dran und alle waren heilfroh, dass nicht mehr passiert ist“, berichtet Schepelmann. Das Ordnerteam habe die Familie in einem Geschäft am Rathausplatz betreut, bis die Jugendgruppe, die den Feuerwerkskörper geworfen hatte, weg war. Auch während des Abbaus seien mehrfach Böller geworfen worden, wie Mitglieder des Orga-Teams berichteten, Hinweise und Bitten an die Polizei seien von dieser abgewiesen worden. Schepelmann, die die meiste Zeit der Demonstration auf der Bühne verbrachte, bekam lediglich einen gezündeten Feuerwerkskörper direkt am Brunnen auf dem Sternplatz mit. „Ich bin richtig zusammen geschreckt und habe mich von dem Moment an auch nicht mehr so richtig sicher gefühlt. Das war 15 Meter entfernt von einem Polizeiwagen und die haben nichts gemacht“, kritisiert sie.

Nicht nur Feuerwerkskörper, auch Pöbeleien hätten die Demonstration gestört. „Das waren teilweise 20 Personen. Die standen am Awareness-Stand, um Diskussionen loszutreten und zu pöbeln. Unser Team hat versucht, diese Diskussionen zu beenden. Irgendwann wurde Hilfe bei der Polizei gesucht, aber es habe nur die Antwort gegeben: ,Die sollen halt woanders hingehen’. Dann kam noch der Vorwurf, dass wir ja auch provozieren würden“, berichtet Schepelmann von den Erfahrungen ihrer Mitorganisatorinnen und -organisatoren.

„Wir haben das Gefühl, dass das Demonstrationsrecht der Teilnehmenden von der Polizei nicht nachhaltig geschützt wurde. Es kann nicht sein, dass Jugendliche hinter Mädchen herlaufen und sagen: ,Wenn du Teil meiner Familie wärst, würden wir dich umbringen’. Es wäre Aufgabe der Polizei gewesen, diesen Pulk aufzulösen und nicht in die Teilnehmenden zu lassen“, zeigt sich Schepelmann enttäuscht. Man verlange keine Sonderrechte und sorge selbst für zusätzlichen Schutz durch Ordnerinnen und Ordner und das Awareness-Team. „Aber das Mindeste können wir von der Polizei verlangen. Ab dem Punkt, an dem Böller auf Menschen und vor Kinder geworfen werden, hört es einfach komplett auf“, sagt Schepelmann.

Ein Lob will das Organisationsteam dennoch aussprechen: „Die Verkehrsführung lief einwandfrei, die Absprache war gut und der Marsch an sich hat top funktioniert.“ Für einen zukünftigen CSD wünsche man sich eine bessere Absprache und ein gemeinsames Treffen von Polizei und Organisationsteam im Vorfeld und eine Sensibilisierung der Beamten, um während der Demonstration besser auf Störer vorbereitet zu sein.

Wer sich in die Organisation des zweiten Christopher Street Days einbringen möchte, kann am Dienstag, 12. September, ab 18 Uhr zum offenen Planungstreffen ins Frieda’s kommen. Die bisherigen Organisatorinnen und Organisatoren rund um Frieda und die Aktionsgruppe würden die Veranstaltung laut Schepelmann gerne vermehrt in die Hände von Personen aus der Community – vielleicht einen neuen Verein – geben und selbst nicht mehr als Hauptorganisatorinnen auftreten. Nach dem ersten CSD und der Bekanntgabe des Planungstreffens habe es auch schon erste Rückmeldungen dazu gegeben und man sei zuversichtlich, dass es einen zweiten CSD in der Bergstadt geben wird.

Statement der Polizei: „Keine Anzeigen oder Gefahrenmomente“ Auf Nachfrage bestätigte die Polizei, dass im Rahmen des Christopher Street Days und im Nachgang keine Strafanzeigen erstattet worden seien. Im Vorfeld seien zwei Ermittlungsverfahren aufgrund von möglicherweise beleidigenden beziehungsweise bedrohlich formulierten Inhalten in den sozialen Medien eingeleitet worden.

Zu den Vorwürfen äußert sich die Polizei wie folgt: „Die Versammlung hat im öffentlichen Raum stattgefunden und wurde durch mehrere Kleingruppen von Jugendlichen mit Abstand begleitet. Hinweise auf strafrechtlich relevantes Verhalten der Personen haben sich im Veranstaltungsverlauf und auch im Nachgang nicht ergeben. Die beobachteten Jugendlichen wurden konsequent von der unmittelbaren Teilnahme an der Demonstration ausgeschlossen. Unsere Einsatzkräfte waren zu jedem Zeitpunkt in unmittelbarer Nähe und hätten unverzüglich eingreifen können, wenn es zu Gefahrenmomenten oder delinquentem Verhalten gekommen wäre. Beides ist nicht eingetreten. Die polizeiliche Einsatzkonzeption ist daher offenkundig aufgegangen. Es ist bekannt, dass im Bereich des Rathausplatzes ein pyrotechnischer Gegenstand entzündet wurde. Dies geschah in deutlichem Abstand zum Kundgebungsort und wurde durch die Einsatzkräfte wahrgenommen. Ein Verursacher konnte nicht ermittelt werden. Das Zünden weiterer Pyrotechnik ist hier nicht bekannt und auch nicht durch Teilnehmer angezeigt worden.“

Ein gemeinsames Gespräch im Vorfeld, wie es sich das Organisationsteam für den zweiten CSD wünscht, habe auch vor der Premiere bereits am 4. Juli mit Vertretern der Kreispolizeibehörde und dem Veranstalter stattgefunden.