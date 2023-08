CSD in Lüdenscheid: Berichte über Böllerwurf

Von: Carolina Ludwig

Der erste Christipher Street Day in Lüdenscheid verlief aus Sicht der Polizei ruhig. Im Netz finden sich allerdings Kommentare und Beiträge, die auf einige Vorfälle und sogar einen Böllerwurf in Richtung eines zweijährigen Kindes hinweisen. © Cornelius Popovici

Lüdenscheid – Der erste Christopher Street Day mit Demonstrationszug in Lüdenscheid am Samstag verlief aus Sicht der Polizei ohne Zwischenfälle. Kommentare und Beiträge in den sozialen Medien und auf unserem Internetportal weisen allerdings auf einige Vorfälle hin.

„Es liegen keine Anzeigen vor“, fasst Polizeipressesprecher Christof Hüls auf Anfrage zusammen, fügt aber auch gleich hinzu: „Was nicht ausschließt, dass einige Ereignisse am Rand stattgefunden haben.“ Amtlich dokumentiert sei jedenfalls nichts, die Kollegen vor Ort hätten keine besonderen Vorkommnisse dokumentiert, und auch Teilnehmer und Veranstalter hätten keine Anzeigen gestellt.

Schon im Vorfeld hatte es bereits zahlreiche negative Kommentare, Beleidigungen und diskriminierende Äußerungen in den sozialen Netzwerken gegenüber den Veranstaltern und der queeren Community gegeben. Auch während der Demonstration sei es dann zu Zwischenfällen gekommen. Auf Instagram schreibt die Aktionsgruppe 8. März als eine der Organisatorinnen: „Leider gab es auch einige Zwischenfälle, die uns fassungslos gemacht haben und uns gezeigt haben, dass trotz einem so erfolgreichen CSD Lüdenscheid auch hier noch eine Menge zu tun ist, um diese Vielfalt auch an allen anderen Tagen zu leben und queere Menschen im Alltag und an Tagen wie diesen zu schützen und ein gleichberechtigtes Leben ohne Diskriminierung zu ermöglichen.“

Unter der Bildergalerie auf come-on.de kommentierte außerdem eine Nutzerin oder ein Nutzer: „Leider bekamen wir auch gleich noch eine Nachricht, wie viel noch getan werden muss, als uns 20 Meter von der Kundgebung weg ein Feuerwerkskörper vor die Füße geworfen wurde. Die Order haben super reagiert, die Täter sind weggelaufen. Außer einem gehörigen Schreck ist nichts passiert, aber wenn wir auch nur einen Schritt weiter gewesen wären oder ich meine zweijährige Tochter nicht getragen hätte, hätte das noch anders ausgesehen. Danke an dieser Stelle auch noch mal an die Ordner, die uns begleitet haben!“

Das Organisationsteam rund um den Kulturverein Frieda wollte sich auf Anfrage noch nicht zu den Vorkommnissen äußern. Man wolle zunächst in einer Nachbesprechung alle Vorfälle sammeln und sich dann äußern.