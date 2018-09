15 Radfahrer auf plakativer Stadttour

Lüdenscheid - Seltenes Schauspiel in Lüdenscheid: Am frühen Freitagabend war ein Pulk von gut 15 Radfahrern in der Stadt unterwegs.

Der Weg führte die selbstbewussten Pedaleure dabei vom Breitenfeld über die Heedfelder Straße, die Weststraße und den Sauerfeld zum Bräuckenkreuz. Von dort ging es zurück über Knapp und Friedrichstraße. Gleich zweimal nahm die Gruppe diese Strecke unter die Reifen. Die kollektive Tour war allerdings mehr als eine reine Spazierfahrt. Sie hatte vielmehr ein gesellschaftspolitisches Anliegen. Organisator Frank Theis formuliert es im LN-Gespräch so: „Wir wollen als Verkehrsteilnehmer ernst genommen werden. Deshalb die Aktion.“

Damit spielt Theis auf die Situation heimischer Fahrradfans an, die sich in einer vorwiegend von Autos geprägten Verkehrslandschaft behaupten wollen. Zur Erinnerung: Viele Bergstädter Radler klagen über fehlende Fahrradwege, gefährliche Verkehrsführungen und mangelndes Verständnis gegenüber Fahrradfahrern. Im Vorfeld hatte Theis für die plakative Fahrt – er selbst bezeichnete sie als erste Testfahrt– per Mundpropaganda, nicht aber über die sozialen Medien geworben. Von der Resonanz bei der Premiere zeigten sich Theis und seine Mitstreiter durchaus angetan. Größere Probleme mit Autofahrern habe es nicht gegeben.

Die Initiative lehnt sich übrigens an die internationale Critical-Mass-Bewegung an. In deren Zuge nehmen Radler gemeinsame Stadtfahrten in Angriff, um für bessere Verkehrsbedingungen und mehr Respekt für sich zu werben. Ziel ist es dabei, möglichst viele Menschen zur Teilnahme zu motivieren, um sich deutlich im Straßenverkehr zu positionieren – der Begriff Critical Mass steht für kritische Masse. Ab einer Teilnehmerzahl von 15 Personen dürfen die Radler im geschlossenen Verband fahren. In Großstädten beteiligen sich mitunter einige Hundert Radfahrer an den solchen Aktionen.

Ihre nächste Ausfahrt haben die Biker bereits im Blick. Sie ist für den 28. September geplant. Treffpunkt ist um 18 Uhr das Grundstück am Breitenfeld 3. Mitfahren können alle Radler und Radlerinnen, die mit der Idee sympathisieren.