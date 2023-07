Craft-Bier und Streetfood: „Bier&Futtermarkt“ feiert Premiere in Lüdenscheid

Hopfen&Salz-Event im Rosengarten

Lüdenscheid – Der bereits aus Dortmund bekannte „Bier&Futtermarkt“ soll in der nächsten Woche seine Premiere in der Innenstadt von Lüdenscheid feiern. Das haben die Veranstalter von von „Hopfen&Salz“ in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Vom Freitag, 21. Juli, bis Samstag, 22. Juli, versprechen die Organisatoren den Besuchern ein „beeindruckendes Craft-Bier- und Streetfood-Erlebnis“ im Lüdenscheider Rosengarten. Die Veranstaltung beginnt am Freitag um 18 Uhr und am Samstag bereits um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

+ Ein „Craft-Bier- und Streetfood-Erlebnis“ soll es nächste Woche im Rosengarten geben. © Franziska Gabbert/dpa

Der Bier & Futtermarkt soll rund um das Restaurant Hopfen & Salz aufgebaut werden und eine große Auswahl an Craft-Bieren bieten. „Sie können aus 40 frisch gezapften Bieren vom Fass wählen und zusätzlich eine Vielfalt an Flaschenbieren entdecken“, versprechen die Veranstalter.

Unter den Bieren gebe es neben Vertretern des klassischen Reinheitsgebots auch eine bunte Auswahl an kreativen „Paradiesvögeln“ aus der Craft-Bier-Szene.

Mit Live-Musik: „Bier&Futtermarkt“ feiert Premiere in Lüdenscheid

Das passende Streetfood soll‘s an verschiedenen Ständen und Food-Trucks gleich mit dazu geben. „Das Restaurant Hopfen & Salz verwöhnt die Gäste zusätzlich mit Spezialitäten vom Grill, abwechslungsreichen Burger-Variationen und köstlicher Falafel“, kündigen die Veranstalter an.

Zum „Bier&Futtermarkt“ gehöre außerdem Live-Musik. Neben DJs, die das Event begleiten, sollen auch „talentierte lokale Bands“ eine Bühne bekommen.

Hopfen&Salz ist in Lüdenscheid noch relativ neu: Erst im Februar 2023 wurde der Lüdenscheider Standort im ehemaligen Brauhaus Schillerbad eröffnet.

