Coversongs von „Bitzi“: Straßenmusik in Lüdenscheid findet statt

Konzertreihe

© Salzmann Anja „Bitzi" Bitzhenner wird am Donnerstag auf dem Graf-Engelbert-Platz spielen.

Die Konzertreihe Straßenmusik in Lüdenscheid geht in die nächste Runde. Nach dem Auftakt vergangener Woche findet an diesem Donnerstag das Konzert mit Anja „Bitzi“ Bitzhenner statt.

Lüdenscheid - Los geht es am Donnerstag um 18.30 Uhr auf dem Graf-Engelbert-Platz. „Und sobald es gut gefüllt ist, wird gesungen“, freut sich Abdulah El Youbari vom Lönneberga, das die Konzertreihe in der Altstadt gemeinsam mit dem Restaurant Palio Poli, Grafs Galerie und dem Alten Capitol, unterstützt von der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH und der Wirtschaftsförderung Kreisstadt Lüdenscheid veranstaltet.

Anja Bitzhenner wird laut den Veranstaltern Coversongs aus dem Bereich Pop und Rock bieten. Schon im vergangenen Jahr hatte die Reihe Straßenmusik viele Menschen auf den Graf-Engelbert-Platz gelockt und die dortige Gastronomie belebt.

Die Reihe besteht insgesamt aus sechs Konzerten, in der kommende Woche dürfen die Gäste am 24. August Mubi, eine neue Musikerin aus Lüdenscheid kennenlernen. Am 31. August treten Pascal Zimmer und seine Band auf, bevor am 7. und 14. September die wetterbedingt verschobenen Konzerte mit Björn Nonnweiler und Tlako Mokgadi nachgeholt werden sollen. Der Eintritt ist jeweils kostenlos, ein Hut für einen Obolus geht aber rum.