Early-Bird-Tickets im MK: Booster kommt zurück

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Sie kommen zurück an die Hohe Steinert. Tickets für Booster sind ab sofort im Handel. © Cornelius Popovici

In diesem Jahr war’s ein „Schnellschuss“: Vier Wochen vor einem der größten Konzerte im Lüdenscheider Jahreslauf stemmten Sound of Centuries mit Nicolas und Dominic Leitgeb und Jürgen Wigginghaus als Profi in Sachen Konzert-Organisation die „Silberhochzeit“ der Coverband Booster mit Lüdenscheid auf dem Festplatz an der Hohen Steinert.

Lüdenscheid – 2023 ist der Vorlauf einer Veranstaltung dieser Größe länger. Er hat quasi schon begonnen – „die Tickets sind im Handel“, sagt Wigginghaus. Wahre Menschenmassen strömten am Vorabend des Fronleichnamstages auf den Festplatz. Auf ähnliche Resonanz hoffen die Veranstalter auch für das kommende Jahr. Am 7. Juni spielt die Coverband aus Mönchengladbach auf.



Bis zum 31. Dezember bieten die Veranstalter ab sofort ein „Early-Bird-Ticket“ an, das, da ist Wigginghaus ganz ehrlich, sicher auch einen Platz unter dem Christbaum finden könnte. 13 Euro plus Gebühr, im neuen Jahr sind 15 Euro fällig.

René Pütz, Frontmann von Booster: „Wo seid Ihr eigentlich die ganze Zeit gewesen?“ © Cornelius Popovici

Bewährt habe sich auch der VIP-Bereich mit dem angebotenen Buffet. Den habe man nun erweitert: Für 80 Euro VIP-Karte gibt’s nicht nur Kulinarisches, sondern freie Getränke, einen Festplatz-nahen Parkplatz, beste Sicht auf die Bühne und allerlei weitere Annehmlichkeiten. „Die Mindestabnahme liegt bei zwei VIP-Tickets“, weiß Wigginghaus um die hohen Nebenkosten, die ein Konzert dieser Größe mit sich bringen.



Erweitert wird im kommenden Jahr die Zahl der Wertmarkenstände, „das waren im Juni zu wenige.“



Damit rechnen, dass sich mehr als 2000 Fans im Vorverkauf Karten sicherten, konnte im Juni bei dem seit 25 Jahren am Vorabend des Fronleichnamstages stattfindende Konzert der Coverband allerdings kaum jemand. So gingen die Organisatoren das Risiko ein, Booster an die Hohe Steinert zu bringen.

Tausende trafen sich auf dem Festplatz an der Hohen Steinert. © Cornelius Popovici

Booster-Frontmann René Pütz formulierte das so: „Wir haben in diesem Jahr lange auf den Anruf von Mercedes gewartet. Als dann die Absage kam, riefen am gleiche Tag die beiden neuen Veranstalter an und fragten: Habt Ihr Lust, einen Kilometer weiter auf dem Festplatz zu spielen?“ Hatten sie. Auch wenn das neue Konzept nicht einfach war. Wigginghaus: „Es war halt das erste Mal hier auf dem Platz. Da hat man keine Blaupause, die man drüber legt, sondern muss alles neu denken.“

Und selbst als die Sonne langsam unterging, strömten noch Lüdenscheider auf den Festplatz, was René Pütz zu der Frage veranlasste: „Wo seid Ihr eigentlich die ganze Zeit gewesen?“ Ein Zuschuss-Geschäft sei Booster nicht gewesen, sagt Wigginghaus, und die Zusage der Band, 2023 wieder zu kommen, erfolgte noch am Konzertabend.