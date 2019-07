Booster rockt den Rosengarten

Lüdenscheid – Sie haben im strömenden Juni-Regen bei Mercedes Jürgens gespielt – nun kommen sie zurück zum Kult-Park-Festival nach Lüdenscheid, um (hoffentlich) im Abendsonnenschein im Rosengarten ein Open-Air-Konzert zu geben: Booster eröffnet die Konzertreihe im Herzen der Stadt.

„Wir freuen uns, für die Premiere unserer neuen Location einen echten Magneten gewonnen zu haben“, heißt es seitens des Kult-Park-Teams. Man rechne mit Blick auf die vergangenen Auftritte der Band aus dem Rheinland mit einem ausverkauften Platz.

„Eine Band wie Booster kann man nicht zum Nulltarif anbieten“, macht Kult-Park-Veranstalter Oliver Straub deutlich, dass zwar ursprünglich angedacht war, im Rosengarten freien Eintritt zu gewähren, das aber bei dem Auftritt von Booster nicht möglich sei. Mit mehr als 2500 Konzerten gehören die Profis zu den erfahrensten der deutschen Musikszene. Für ihre eigenen Shows verkaufen die Rheinländer mittlerweile mehr als 7000 Tickets und begeistern ihre treuen Fans seit Jahren.

Und dass die Fans trotz aller Widrigkeiten treu bleiben, zeigte der Auftritt am Abend vor dem Fronleichnamstag, an dem nach dem verheerenden Unwetter viele Fans – zum Teil bis auf die Haut durchnässt – zurückkamen und bis Mitternacht mit Booster feierten.

So bekomme ich Tickets

Booster spielt am 1. August ab 19 Uhr im Rosengarten, Eingang Schillerstraße. Karten kosten im Vorverkauf neun Euro plus Gebühr im Ticketshop der LN, an der Abendkasse 12 Euro.