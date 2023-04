In diesem Jahr möglich: Booster gegen Lüdenschein

Von: Jutta Rudewig

Booster mobilisierte Tausende beim Konzert zur „Silberhochzeit“ mit Lüdenscheid. © Cornelius Popovici

Von der Begeisterung der Märker, mal wieder einen Abend mit der Rheinland-Band Booster zu verbringen, wurden die Veranstalter im vergangenen Juni förmlich überrollt: Lange vor dem Termin waren schon mehr als tausend Karten an Mann und Frau gebracht. Auf eine ähnliche Resonanz hofft man nun für ein Konzert im Juni.

Lüdenscheid - Vier Wochen vor einem der größten Konzerte im Lüdenscheider Jahreslauf stemmten 2022 Sound of Centuries mit Nicolas und Dominic Leitgeb und Jürgen Wigginghaus als Profi in Sachen Konzert-Organisation die „Silberhochzeit“ der Coverband Booster mit Lüdenscheid auf dem Festplatz an der Hohen Steinert.

„Wir sind da ja letztes Jahr so reingestolpert“, sagt Nico Leitgeb, Geschäftsführer von „Sound of Centuries“, das Veranstaltungsunternehmen, das auch in diesem Jahr wieder die Booster-Fäden in der Hand hat. Nachdem das Konzert Jahr um Jahr Tausende in den Lüdenscheider Norden lockte, drohte es 2022 auszufallen.

Ihre „Silberhochzeit“ mit Lüdenscheid – 25 Jahre Booster – konnte die Band dann doch noch im vergangenen Juni feiern. An der Hohen Steinert – und genau da geht’s auch in diesem Jahr wieder hin. Seit 1996 gehört das Booster-Konzert im Juni zum festen Bestandteil – sowohl in der Bergstadt als auch im Terminkalender der Band.

Die Band freut sich total. Denen hat das letztes Jahr so viel Spaß gemacht. Die kommen gerne wieder.

„Die Band freut sich total“, sagt Nico Leitgeb, „denen hat das letztes Jahr so viel Spaß gemacht. Die kommen gerne wieder.“ Mit mehr als 2500 Konzerten gehören die Profis aus dem Rheinland zu den erfahrensten der deutschen Musikszene. Für ihre eigenen Shows wie beispielsweise die „Booster Silent Night“ verkaufen sie mittlerweile mehr als 7000 Tickets. Die Leidenschaft und Authentizität der einzelnen Musiker, die jahrelang eingespielte Besetzung, zwei Frontleute, die stimmlich als auch in puncto Entertainment brillieren, sowie die Songauswahl auf Höhe der Zeit machen die Persönlichkeit der Band aus



Man wolle in diesem Jahr am 7. Juni, dem Abend vor dem Fronleichnamstag, das eine oder andere optimieren, stellt der Lüdenscheider Veranstalter in Aussicht. Dazu gehört beispielsweise ein Vorprogramm mit einem Duo, das man in Lüdenscheid nicht mehr vorstellen muss: Breddermann sorgt nach dem Startschuss am 7. Juni für die nötige Stimmung unter den Besuchern. Und ein weiteres Ass hat Sound of Centuries im Ärmel, das noch nicht verraten werden soll: „Der Special Guest wird ein Newcomer sein, der im Rahmen einer Aktion mit Radio MK ermittelt wird.“

Booster kommt zurück an die Hohe Steinert. © Cornelius Popovici

Lange Schlangen am Eingang sollen ins Reich der Vergangenheit verbannt werden. Und auch in Sachen Verpflegung haben die Veranstalter allerlei Leckerchen-Anbieter verpflichten können – Ilcev, der Pommesfuchs und Alles Tacco aus Lüdenscheid sind auf jeden Fall mit dabei. Auch der VIP-Bereich wird umgestaltet. Für 80 Euro pro Kopf gibt es (ausschließlich in der Geschäftsstelle der Lüdenscheider Nachrichten) VIP-Tickets, die die abendliche Verpflegung in geselliger Runde beinhalten.



Tickets und Vorverkauf Das Booster-Konzert beginnt am Mittwoch, 7. Juni, auf dem Festplatz an der Hohen Steinert. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn der Konzertes gegen 19 Uhr mit der Lüdenscheider Formation Breddermann als Vorband. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf zu haben für 15 Euro plus Vorverkaufsgebühr. Das VIP-Ticket kostet 80 Euro und ist nur in der Geschäftsstelle der Lüdenscheider Nachrichten an der Schillerstraße. Tickets sind auf 3000 Karten begrenzt. Die VVK-Stellen: - Geschäftstelle der Lüdenscheider Nachrichten - Klein Oho (Stern Center) - Edeka Preller (Buckesfelderstraße) - Nannis Kirchhahn - Lotto Hanstein (Hochstraße 87) - online über www.soc-events.de

Das Kartenkontingent ist in diesem Juni auf 3000 begrenzt. Wer also dabei sein möchte, sollte sich zeitig um Eintrittskarten kümmern. 2500 Märker organisierten sich bereits im letzten Jahr mehr oder weniger im Vorfeld einen Platz vor der Bühne.

Der Einlass auf den Festplatz ist ab 18 Uhr und damit eine Stunde früher als 2022, um den Ansturm zu entzerren. Leitgeb: „Man wird dieses Jahr auch vor Ort mit dem Lüdenschein bezahlen können. An einer Lösung für EC Kartenzahlung vor Ort arbeiten wir noch.“

Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich für 15 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr.