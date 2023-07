Country, Chor und Travestie in der Gaststätte „Ritter am Markt“

Live-Events rund um das Lokal

+ © Günther Musikalisch bietet Martin Held augenzwinkernde und ironische Blicke auf das Leben. © Günther

Bereits seit zehn Jahren befindet sich die Gaststätte „Ritter am Markt“, Kölner Straße 15, unter Federführung von Stefan Regus. Dieses Jubiläum nimmt der Gastronom zum Anlass, Anfang August an drei Tagen aufwendig zu feiern – und zwar mit zahlreichen attraktiven Live-Events rund um sein Lokal.

Lüdenscheid – Von Freitag, 4. August, bis Sonntag, 6. August, begrüßt Regus nicht nur all jene, die seinem Lokal verbunden sind oder die es zu diesem Anlass kennenlernen möchten, sondern auch zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, die während der letzten zehn Jahre immer mal wieder bei ihm zu unterschiedlichen Anlässen mit Auftritten zu Gast waren.

Stefan Regus sowie Iris Kannenberg, die die Mit-Organisation für das Event übernommen hat, stellten das Programm jetzt in der Gaststätte „Ritter am Markt“ vor. „Ich möchte mit dem umfangreichen Programm allen Gästen meines Lokals sowie den Künstlern danken, die mir ein Jahrzehnt lang die Treue gehalten und mich unterstützt haben“, so der Gastronom.

An allen drei Tagen öffnen um 12 Uhr der Getränkewagen der Firma Linnepe sowie der Grillstand, sodass sich die Gäste schon einmal stärken können. Um 19 Uhr beginnt dann am Freitag das Musikprogramm, wobei für die Bühne und den Sound die Firma „Sound of Centuries“ von Nicolas Leitgeb verantwortlich zeichnen wird. Von 19 bis 21 Uhr kommen am Freitag alle Fans von Country- und Westernmusik auf ihre Kosten, wenn die Band Tom Frost aus Hattingen ihr Programm präsentiert. Die Combo wird den Gästen eine bunte Mischung präsentieren aus allem, was Old- und New-Country sowie Bluegrass zu bieten haben.



Mit ganz anderer Musik geht es dann im Anschluss ab 22 Uhr weiter, wenn das Halveraner Hip-Hop-Duo Hazefeld, bestehend aus Robin Brunsmeier und Sebastian Kreinberg, die Bühne betritt. Die beiden präsentieren selbst geschriebene Hip-Hop-Musik mit deutschen Texten.



Am Samstag ist ab 19 Uhr Dimi on the Rocks zu sehen und zu hören, ein Lebenskünstler, Typ und Rock’n Roller, wie er im Buche steht. Seine Musik deckt die Genres Rock’n Roll, Blues und Country ab, wobei der Musiker aus Ahlen schon sehr oft auf unterschiedlichen Veranstaltungen in Lüdenscheid und Umgebung zu sehen war. Im Anschluss können sich die Gäste noch auf eine dreistündige Travestieshow von 21 Uhr bis Mitternacht freuen. Die Travestie-Künstler aus Dortmund waren ebenfalls schon mehrfach zu Gast bei „Ritter am Markt“.



Am Sonntag geht es bereits um 11 Uhr mit dem musikalischen Programm weiter – dann kommen die Chormusikfreunde bei einem Auftritt des Lüdenscheider Männerchores auf ihre Kosten. Bis 12 Uhr ist der beliebte Chor unter Federführung von Stefan Scheidtweiler zu hören.



+ Iris Kannenberg und Stefan Regus stellten das umfangreiche Programm anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von „Ritter am Markt“ vor. © Othlinghaus

Ab 13 Uhr geben sich dann am Sonntag „De Entertainer“ ein Stelldichein, ein Duo, das aus den beiden Musikern Dietmar Jurczyk und Peter Wintz besteht und in Breckerfeld ansässig ist. Die beiden verfügen über ein breit gefächertes Repertoire, das Oldies, Pop-Songs, Karnevals- und Stimmungshits sowie Schlager-Perlen umfasst.



Den Schlusspunkt unter das umfangreiche Programm setzt schließlich der Singer-Songwriter Matthias Held. Stilistisch sind viele seiner deutsch- und englischsprachigen Songs zwischen Jazz und Pop angesiedelt und verfügen oft über einen augenzwinkernden und ironischen Blick auf das Leben.



„Wir möchten jeden herzlich dazu einladen, an den drei Tagen bei uns vorbeizuschauen und mit uns zu feiern“, erklärt Stefan Regus im Vorfeld.