Coronavirus: Zahl der Corona-Fälle in Lüdenscheid steigt auf 19

Lüdenscheid - In Lüdenscheid gab es nicht nur den ersten Corona-Infizierten im Märkischen Kreis, nach wie vor bildet die Kreisstadt einen Schwerpunkt bei den Infiziertenzahlen.

Update 25. März 18.01 Uhr: Die aktuelle Statistik (Stand 25. März, 17.10 Uhr) weist für Lüdenscheid 19 Corona-Fälle aus. Fünf Personen gelten als geheilt. Seit Dienstag sind aber auch fünf Neu-Infizierte hinzugekommen. 71 Kontaktpersonen stehen unter häuslicher Quarantäne.

Am Dienstag wurden im gesamten Kreis 156 Abstriche genommen; davon 54 in der Drive-in-Teststation in Iserlohn, 40 in Lüdenscheid, 36 in Plettenberg und 24 durch Hausbesuche. Allerdings wurden bei den Hausbesuchen fünf Personen, die eigentlich unter Quarantäne stehen, nicht angetroffen.

Stand 24. März: 14 Corona-Fälle in Lüdenscheid bestätigt

Stand 24. März 15.10 Uhr: Die aktuelle Statistik (Stand 24. März, 15.10 Uhr) weist für Lüdenscheid 14 Corona-Fälle aus. Davon sind bereits drei Personen wieder gesund. Sie haben die Virus-Infektion überstanden und gelten als geheilt.

Auch 35 Verdachtsfälle - darunter zahlreiche Schülerinnen und Schüler der Mosaikschule - wurden inzwischen aus der Quarantäne entlassen. Ein abschließender Corona-Test verlief bei ihnen negativ.

Aktuell sind in Lüdenscheid zehn Personen an Covid-19 erkrankt

Die Zahl der am 24. März aktuell Infizierten beläuft sich auf 10 Personen. 69 weitere Kontaktpersonen der Kategorie 1 wurden vom Kreisgesundheitsamt unter häusliche Quarantäne gestellt. Im Klinikum Lüdenscheid wurden am Montag drei Infizierte stationär behandelt.

Vier Corona-Fälle in der Belegschaft der Reha-Kliniken

Zuletzt hatten die Märkischen Reha-Kliniken in Lüdenscheid den Betrieb einstellen müssen, nachdem dort vier Mitarbeiter positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden waren. Die Reha-Klinik in Hellersen soll nun am Donnerstag unter verschärften Sicherheitsbedingungen wieder öffnen.

Auch an der Psychiatrische Klinik Haus Hellersen wurde ein Mitarbeiter positiv getestet. Er hatte allerdings keinen Kontakt zum medizinischen Personal.

Alle Nachrichten zum Coronavirus im Märkischen Kreis lesen Sie in unserem Newsticker.