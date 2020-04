Coronavirus: Unbekannter versucht falsche Abstriche zu machen

Falsche Mitarbeiter des Gesundheitsamtes

Lüdenscheid - Schon öfter kam es vor, dass sich Unbekannte als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgaben und sich so versuchten Zutritt zu verschaffen. So auch kürzlich in einem Seniorenzentrum in Lüdenscheid, wie die Kreisverwaltung mitteilt.