Coronavirus: Stadt Lüdenscheid passt Bußgelder an - 200 bis 4.000 Euro bei Verstößen

Die Stadt übernimmt den Bußgeldkatalog des Landes

+ © Mester Ordnungsamt und Polizei kontrollieren in Lüdenscheid seit Montag die vorgeschriebenen Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus. Die Stadt hat die bisherige Mindeststrafe in Höhe von 500 Euro nun an den landesweit geltenden Katalog angepasst und auf 200 Euro herabgesetzt. © Mester

Lüdenscheid - Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der Polizei sind seit Montag in Lüdenscheid unterwegs, um die von der Regierung erlassenen Regelungen zu kontrollieren. Vorgesehen hatte die Stadt bei Verstößen Bußgelder in Höhe von mindestens 500 Euro - doch sie passt ihren Bußgeldkatalog nun an.