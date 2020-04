Coronavirus: Parkverbotsschilder an Talsperre im MK - Ordnungsamt reagiert auf großen Andrang

Lüdenscheid – Das sonnige Wetter am Karfreitag nutzten zahlreiche Menschen für Ausflüge ins Grüne - darunter auch die örtlichen Talsperren. Das Ordnungsamt reagiert nun auf den Andrang.

Viele Ausflügler waren am Karfreitag an der Versetalsperre unterwegs. Weil viele von ihnen aufgrund der Fülle an Besuchern die Autos falsch und teils in nicht ausgewiesenen Flächen geparkt haben, wird das Ordnungsamt ab Karsamstag die Wiese neben dem Parkplatz an der Klamer Brücke sperren, wie Stadtsprecherin Marit Schulte am Freitagabend erklärte.

Das Ordnungsamt kontrolliert wegen des Kontaktverbots aktuell regelmäßig an den Wander- und Spazierwegen rund um die Talsperre. Für das Osterwochenende waren dort vermehrt Kontrollen angekündigt worden.

Coronavirus MK: Parkplätze bleiben vorerst geöffnet

Die Stadtverwaltung und der Ruhrverband hatten sich vorbehalten, die Parkplätze ab Karsamstag zu sperren und bereits Parkverbotsschilder aufgestellt. Eine Sperrung der Parkplätze sei laut Ordnungsamt vorerst aber nicht notwendig, sagte Schulte. Zwar seien viele Menschen unterwegs gewesen, die Abstände von mindestens 1,5 Metern seien aber eingehalten worden – das Ordnungsamt musste nicht eingreifen.

