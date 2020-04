Für den Corona-Notfall: Stadt im MK räumt Grundschule leer

Lüdenscheid - Die ehemalige Grundschule Kalve in Lüdenscheid wird leergeräumt. Die Stadt trifft damit Vorkehrungen für den Corona-Notfall.

In der ehemaligen Grundschule Kalve wird derzeit das alte Mobiliar ausgeräumt. Teile des Bestands werden entsorgt, was später noch einmal an anderer Stelle genutzt werden kann, soll eingelagert werden. Das teilte die Stadt auf Nachfrage mit.

Coronavirus: Präventive Maßnahme

„Das ist eine längst überfällige Maßnahme und stand sowieso auf dem Zettel“, sagt Sven Prillwitz.Dass das Leeren der ehemaligen Grundschule und der zugehörigen Turnhalle gerade jetzt geschieht, hänge mit der Corona-Pandemie zusammen.

„Wir wollen gewappnet sein, wenn wir zusätzliche leere Gebäude im Zuge der Pandemie benötigen“, fügt Prillwitz hinzu. Die Maßnahme sei rein präventiv.

