Coronavirus im MK: Noch keine Geldstrafen bei Verstößen - das soll sich aber ändern

Die Stadt Lüdenscheid erstellt einen Bußgeldkatalog

+ © Nougrigat Nicht nur die meisten Geschäfte und Cafés, auch Sport- und Spielplätze sind geschlossen, um die Verbreitung des Coronavirus’ einzudämmen. © Nougrigat

Lüdenscheid – Clubs, Bars, Einzelhandelsgeschäfte und auch Spielplätze mussten in dieser Woche zum Schutz vor dem Coronavirus geschlossen werden. Ob sich auch alle in Lüdenscheid an diese Maßnahmen halten, kontrolliert das Ordnungsamt.