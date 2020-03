Bürgermeister appelliert an die Lüdenscheider: "Schutzmasken sind sinnvoll!"

Dzewas veröffentlicht Video mit klarer Botschaft

+ © Prillwitz „Es ist sinnvoll, Masken zu tragen“, appelliert der Bürgermeister an die Lüdenscheider. Im Rathaus werden bei Besprechungen nun Schutzmasken getragen, der Mindestabstand muss dort ebenfalls eingehalten werden. © Prillwitz

Lüdenscheid – „Es ist sinnvoll, Schutzmasken zu tragen“, appelliert Bürgermeister Dieter Dzewas in einem Video an die Lüdenscheider. Er richtet eine Bitte an die Bürger und betont: Auch im Rathaus gehe man mit gutem Beispiel voran.