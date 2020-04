Corona-Ostern: Das ist in Lüdenscheid erlaubt, das streng verboten

+ © dpa © dpa

Lüdenscheid – Die Familien treffen? Ostereiersuche? Grillen – im kleinen Kreis oder gar mit Freunden? Bei vielen Lüdenscheidern ist die Unsicherheit groß, was an Ostern angesichts des aktuellen Kontaktverbots im Kampf gegen die Corona-Pandemie erlaubt und was verboten ist. Das Land Nordrhein-Westfalen gibt die Regeln zwar vor, aber die Städte können diese zusätzlich verschärfen. Ein Überblick für Lüdenscheid: