Coronavirus: Lüdenscheider Krisenstab tagt täglich

Lüdenscheid – Um in Krisenzeiten schnell und effektiv reagieren zu können, gibt es bei der Stadt Lüdenscheid den Stab für außergewöhnliche Ereignisse, den sogenannten SAE. In der Vergangenheit kam er beispielsweise zum Einsatz, als das Orkantief Kyrill im Januar 2007 schwere Schäden in der Bergstadt hinterlassen hatte. Jetzt in der Corona-Krise befindet sich der SAE wieder im Einsatz, genauer gesagt seit dem 2. März.