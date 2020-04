Stadt Lüdenscheid sperrt Rathaustreppe und Brunnen

Lüdenscheid – Die Stadt sperrt sowohl die Treppenanlage als auch den Neumann-Brunnen auf dem Sternplatz mit Bauzäunen ab. Diese Entscheidung wurde am Montagnachmittag im Stab für außergewöhnliche Ereignisse getroffen.

Leider sei dieser Schritt notwendig, teilt die Pressestelle der Stadt mit, da sich immer wieder Gruppen von mehr als zwei Personen dort aufhalten.

Seit zwei Wochen gilt in Deutschland ein Kontaktverbot. Zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus sollen sich seitdem nicht mehr als zwei Personen zusammen im öffentlichen Raum aufhalten und dabei mindestens 1,5 Meter Abstand voneinander halten. In der Lüdenscheider Innenstadt werden diese Regeln immer wieder missachtet, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Mitarbeiter des Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid sollen sowohl den Treppenbereich als auch den Brunnen am Dienstag oder spätestens am Mittwoch mit Gittern absperren.

Außerdem wurde entschieden, dass die Brunnen bis auf Weiteres abgestellt bleiben, sodass nicht weitere Personen von den attraktiven Wasserspielen auf die Plätze gelockt werden. Normalerweise werden sie um diese Jahreszeit wieder in Betrieb genommen.