Coronavirus: Stadt verschärft Regeln für Gastro-Betriebe drastisch

Lüdenscheid - Das öffentliche Leben in Lüdenscheid wird durch die Maßnahmen gegen das Coronavirus stark eingeschränkt. Am Dienstagabend (17. März) veröffentlichte die Stadt eine Liste mit Regelungen.

Das Land NRW hat vorgelegt, Lüdenscheid zieht nach. Die Kreisstadt setzt die strengeren Regelungen aus Düsseldorf nun mit einer Ergänzung der bereits am Montag (16. März) in Kraft getretenen Regelungen um. Die Erweiterung betrifft folgende Bereiche und tritt ab sofort in Kraft.

Kneipen und Cafés müssen schließen

Neben Bars, Clubs und Diskotheken müssen nun auch Kneipen und Cafés in Lüdenscheid schließen.

Über die bereits erlassenen Regelungen für Restaurants und Speisegaststätten hinaus sind nun auch deren Öffnungszeiten betroffen: Sie dürfen frühestens ab 6 Uhr öffnen und müssen spätestens um 15 Uhr schließen.

Lebensmittel-Einzelhandel, Wochenmärkte und Apotheken

Geschäfte des Einzelhandels für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Apotheken sowie Geschäfte des Großhandels dürfen bis auf weiteres auch an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 13 bis 18 Uhr öffnen – diese Regelung gilt nicht für Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag.

Alle Geschäfte und Verkaufsstellen müssen künftig darauf achten, dass die erforderlichen Maßnahmen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen zu treffen.

Spiel- und Bolzplätze in Lüdenscheid gesperrt

Das Verbot betrifft ab sofort auch die Spiel- und Bolzplätze in Lüdenscheid. Darüber hinaus ist jeglicher Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen sowie alle Zusammenkünfte in Vereinen, Sportvereinen sowie sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen verboten.

Auch Einrichtungen, die ähnliche Funktionen wie Fitness-Studios, Schwimm- und Spaßbädern sowie Saunen haben, dürfen derzeit nicht geöffnet werden.

Auch Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen), Spezialmärkte und ähnliche Einrichtungen dürfen derzeit nicht mehr öffnen.

Hotels, Pensionen und ähnliche Betriebe dürfen keine Übernachtungen für Touristen mehr anbieten. Reisebusreisen sind ab sofort verboten.

