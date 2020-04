Intensivbett im Klinikum: Hier werden schwer erkrankte Covid-19-Patienten behandelt

Was ist was?

+ © Märkische Kliniken/Montage: Cedric Nougrigat Ein Intensivbett mit Betamungsgerät im KLinikum Lüdenscheid. Hier werden schwer erkrankte Covid-19-Patienten behandelt und beatmet. © Märkische Kliniken/Montage: Cedric Nougrigat

Lüdenscheid - So sieht ein Intensivbett in den Märkischen Kliniken in Lüdenscheid aus. Mehr als 50 gibt es davon inzwischen im Klinikum. Aktuell sind sechs Beatmungsplätze belegt.