Dieser Joint kostete drei Männer 600 Euro

+ © picture alliance / Daniel Karman Marihuana © picture alliance / Daniel Karman

Lüdenscheid - Schwere Zeiten für Kiffer: Seit Inkrafttreten der Corona-Schutzverordnung fliegen immer wieder Drogentreffs auf - so auch am Mittwoch an einer Schule in Lüdenscheid, wo drei Männer von der Polizei kräftig zur Kasse gebeten wurden.