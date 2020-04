Lüdenscheider gehen gelassen mit der Maskenpflicht um

+ © Nougrigat Elke und Dieter Schmitz waren gestern zum ersten Mal mit Maske in der Lüdenscheider Innenstadt unterwegs. © Nougrigat

Lüdenscheid – Am Tag eins der Maskenpflicht zeigt Lüdenscheid ein verändertes Gesicht. Egal ob mit Maske, Tuch oder Schal – die Kunden in der Innenstadt halten sich überwiegend an die Vorgabe, beim Einkauf Mund und Nase zu verdecken.