Jugendliche treffen sich zum Kiffen: 200 Euro Strafe für jeden

Lüdenscheid - Bereits am Mittwoch erwischte die Polizei in Lüdenscheid in Gevelndorf drei Drogenkonsumenten beim Joint. Am Donnerstagabend endete nun ein Treffen Am Willigloh für drei 19-Jährige mit einer jeweils 200 Euro hohen Geldstrafe, weil sie in Zeiten des Coronavirus gegen das Kontaktverbot verstoßen hatten.