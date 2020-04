CDU fordert eine Maskenpflicht für Lüdenscheid - das sagt Bürgermeister Dzewas

[Update, 12.15 Uhr] Lüdenscheid – Die Lüdenscheider CDU fordert im Kampf gegen das Coronavirus eine kommunale Maskenpflicht, doch Bürgermeister Dieter Dzewas ist kein Freund von "Einzellösungen". Jetzt hat das Land entschieden.

Per E-Mail hatte sich CDU-Fraktionsvorsitzender Oliver Fröhling am Dienstag mit diesem Vorschlag an die Vorsitzenden der anderen Lüdenscheider Ratsfraktionen und den Bürgermeister gewendet. In Kraft treten soll die Maskenpflicht nach Vorstellung der Christdemokraten am kommenden Montag.

„Die seit Montag geltenden teilweisen Lockerungen sind aus unserer Sicht ein wichtiger und richtiger Schritt, bergen jedoch auch das Risiko, dass sich die Verbreitung des Virus wieder verstärkt.

Es entsteht teilweise der Eindruck, dass einige Menschen die Pandemie bereits als besiegt erachten und Abstände und Schutzmaßnahmen als nicht mehr so erforderlich ansehen.

Ein Blick in Bau- und Supermärkte, Gartencenter oder das Stern-Center lässt dies jedenfalls vermuten“, begründet Fröhling, dass Lüdenscheid mit einer Maskenpflicht wie beispielsweise Münster über die dringende Empfehlung der Landes- und Bundesregierung, eine Maske in öffentlichen Bereichen zu tragen, hinauszugehen.

„Es geht uns vor allem darum, die Ansteckungsgefahr durch eine Tröpfchen-Übertragung durch Husten, Niesen und vor allem bei der Aussprache zu reduzieren. Die Stadt Jena verzeichnete beispielsweise schon fünf Tage nach Einführung der Maskenpflicht keine Neuinfektionen durch Covid-19 mehr.“

Coronavirus: Maskenpflicht für ÖPNV und den Wochenmarkt

Nach CDU-Vorstellung sollte eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr , in öffentlich zugänglichen geschlossenen Räumen, auf dem Lüdenscheider Wochenmarkt, für den derzeit bereits neue Regeln gelten, und für Dienstleistungen, bei denen der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden könne. Umgesetzt werden solle dies vor allem durch das Tragen von selbst genähten Masken oder auch mit Schals oder Tüchern erfolgen.

Eine eventuelle Maskenpflicht war am Mittwochmorgen auch Thema im Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE). Eine Entscheidung ist gleichwohl nicht gefallen.

Denn: Für Bürgermeister Dieter Dzewas (SPD) gehe es vor einer Entscheidung zunächst darum, sich auf der einen Seite einen Überblick über das politische Meinungsbild aller Fraktionen zu verschaffen, auf der anderen Seite aber auch die Entwicklung auf der Landesebene im Blick zu haben. „Dort gibt es mittlerweile ja Bewegung“, sagt Dieter Dzewas.

"Kein Freund von Einzellösungen"

Bis spätestens Freitag werde das Landeskabinett, so lautet diese Information des Städtetags, die Dzewas am Mittwochvormittag zitierte, über eine Einführung einer Maskenpflicht in NRW entscheiden. „Falls sie nicht kommt, dann werden wir uns mit anderen Regelungen beschäftigen“, fügt Dzewas hinzu, der „kein Freund von Einzellösungen“ ist.

Landesweite Pflicht ab Montag

Keine Stunde später folgte dann bereits die Entscheidung aus Düsseldorf, dass auch Nordrhein-Westfalen eine landesweite Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus einführen wird. Vom kommenden Montag an sei das Tragen einer Maske beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen verpflichtend, teilte die Landesregierung mit.