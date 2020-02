Coronavirus-Folgen am "Zepp": Schüler aus Mailand sagen Lüdenscheid-Fahrt ab

Lüdenscheid - Das sich immer weiter ausbreitende Coronavirus hat nun auch Auswirkungen auf das Lüdenscheider Schulleben und den internationalen Austausch.

Wie der Leiter des Zeppelin-Gymnasiums (ZGL), Sebastian Wagemeyer, bestätigt, hat eine Schülergruppe aus Italien, die am 8. März in die Kreisstadt kommen wollte, ihre Reise am Mittwochabend telefonisch abgesagt.

Dies sei in Absprache mit der Schulbehörde in Mailand erfolgt – derzeit eine der vom Coronavirus besonders betroffenen Region Italiens. Dort sind die Schulen nach Worten des „Zepp“-Chefs derzeit wegen der Ansteckungsgefahr geschlossen.

Die italienischen Jugendlichen sollten in Lüdenscheider Gastfamilien untergebracht werden, am Unterricht der Staberger Gymnasien teilnehmen und ein Ausflugs- und Besichtigungsprogramm geboten bekommen.

Für die Zeit vom 6. bis 12. Mai ist der Gegenbesuch von 22 Lüdenscheider Gymnasiasten bei Mailänder Gastfamilien geplant. Laut Wagemeyer ist die Reise „erstmal nicht abgesagt“.

Wie der ZGL-Leiter weiter sagt, „wollen wir zunächst abwarten, wie sich die Lage weiter entwickelt“.