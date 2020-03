Coronavirus-Folgen: Liebe auf Distanz - Enkel vermissen ihre Großeltern

Sie lassen sich allerhand einfallen, um sich nah zu sein

+ © Besler „Wir haben euch lieb!“: Über diese Botschaft der Enkelkinder haben sich Elke und Detlev Besler ganz besonders gefreut. Zwar können sie ihre Enkel nicht drücken, ihnen aber auf andere Weise nah sein. © Besler

Lüdenscheid – Eine innige Umarmung, das gemeinsame Mittagessen oder das Buddeln in der Sandkiste: Es sind die vielen kleinen Momente, welche die Beziehung zwischen den Großeltern und ihren Enkeln zu etwas Besonderem machen. Doch was normalerweise eine Selbstverständlichkeit ist, ist in Zeiten von Corona komplett weggebrochen.