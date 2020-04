Coronavirus-Folgen im MK: Lange Warteschlangen für ein Eis im Becher

Der Andrang an jenen Eisdielen, die am Wochenende geöffnet hatten, war entsprechend groß, die Vorsichtsmaßnahmen jedoch nicht minder. Denn nach wie vor gilt: Eiskugeln dürfen nur außer Haus verkauft und Kunden nur einzeln bedient werden.

Dazu gilt es, einen Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten. Und: Wer sein Eis erhalten hat, darf es erst in einem Abstand von 50 Metern vom Abholort entfernt verspeisen.

+ Bei Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen durfte ein Eisbecher gestern nicht fehlen. © Bald

„Gerade bei diesem Wetter ist ein Eis doch toll. Und dann versucht man natürlich auch, die heimischen Unternehmen zu unterstützen“, war von vielen Lüdenscheidern zu hören, die bisweilen auch Wartezeiten geduldig in Kauf nahmen. „Ich stehe in diesen Tagen lieber in einer Schlange an, als später an einem Beatmungsgerät zu liegen“, zeigte man Verständnis für die Auflagen.