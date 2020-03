Coronavirus im MK: Erste Lieferdienste bieten kontaktloses Bestellen an

Die Gastronomen reagieren auf die strengen Auflagen

+ © picture alliance/dpa Auch Döner kann man sich nun kontaktlos nach Hause liefern lassen. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa

Lüdenscheid - Lieferdienste in Zeiten von Corona: Strenge Auflagen gelten seit dieser Woche auch für die Gastronomen in Lüdenscheid. Um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden, bieten einige ab sofort einen neuen Service an.