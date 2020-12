Trotz Corona und ohne Weihnachtsmarkt: Lüdenscheider kaufen vor Ort

Das Geschäft vor dem Weihnachtsfest läuft an

+ © Cedric Nougrigat Mit Freude bei der Arbeit: Marco Hirschfeld ist froh darüber, dass er am Süßwarenstand im Stern-Center arbeiten kann. © Cedric Nougrigat

Das Wetter an diesem Dezembertag in Lüdenscheid ist trist. Trist sieht auch der große Weihnachtsbaum aus, der in der Mitte des Sternplatzes steht. Nur ein wenig behangen, aber nicht wirklich prunkvoll. In den vergangenen Jahrzehnten war der Platz im Dezember fest in der Hand von Weihnachtsmarkt und Menschenmassen.