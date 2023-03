Corona, Influenza, RS-Virus: Infektionssprechstunden sind voll

Corona, Influenza, RS-Virus: Hohe Infektionszahlen - und ein neuartiges Phänomen

Von: Jan Schmitz

Corona ist nicht vorbei. Die Zahl der Atemwegsinfektionen im Märkischen Kreis ist für die Jahreszeit außergewöhnlich hoch.

Lüdenscheid/Märkischer Kreis – Die Infektionssprechstunden in den Arztpraxen sind so voll wie in den Corona-Hochzeiten. Nach Ende der Pandemie und der Aufhebung nahezu aller Restriktionen setzt derzeit eine ganze Reihe von Infektionserkrankungen den Menschen im Märkischen Kreis gesundheitlich zu, darunter auch immer noch Covid-19. Heimische Mediziner fordern, die nur noch bis zum 31. März geltende telefonische Krankschreibung kurzfristig zu verlängern.

Ärzte wie Dr. Markus Huntemann, Internist und Hausarzt mit Praxis am Rathausplatz in Lüdenscheid, erleben das Infektionsgeschehen in der täglichen Arbeit hautnah. „Anfang November hatten wir eine heftige Grippewelle. Nach dem starken Anstieg der Infektionen flacht die Kurve nur langsam ab. Normalerweise endet die Grippesaison Anfang März, jetzt haben wir schon Ende März und die Infektionssprechstunde ist immer noch sehr stark frequentiert“, berichtet Huntemann, der auch Vorstandsmitglied im Ärzteverein Altena-Lüdenscheid ist.

Dabei beobachtet er ein „Mischbild“ bei den Atemwegsinfektionen. Neben Coronaviren und RS-Viren gebe es bei den Krankheitserregern auch noch immer einen hohen Anteil an Influenza-B-Viren.



In die Infektionssprechstunde, die räumlich getrennt vom Regelbetrieb abgehalten wird, werden Patienten mit Erkältungssymptomen gebeten, die ärztlich untersucht werden müssen. Viele Corona-Infizierte, die zuhause einen Schnelltest gemacht haben, lassen sich nach einem positiven Testergebnis aber direkt per Telefon krankschreiben und bleiben den Räumlichkeiten fern. Doch diese Regelung zur telefonischen Krankschreibung läuft aus. Ab dem 3. April müssten die Erkrankten persönlich in den Praxen vorstellig werden – aus Sicht von Markus Huntemann ein unnötiges Infektionsrisiko: „Wir kennen unsere Patienten.“



Corona, Influenza, RS-Virus: Infektionssprechstunden sind voll

Huntemann hat in dieser Grippesaison ein neuartiges Phänomen beobachtet: Patienten erkranken mehrfach hintereinander. „Das hat es früher so nicht gegeben. Bislang war es so, dass man nach einer überstandenen Grippe meist für mindestens ein Jahr nicht neu erkrankte. Heute gibt es Patienten, die erst Corona haben und einige Wochen später eine Influenza B bekommen“, berichtet der Hausarzt. Eine Erklärung hat er nicht.



In den vergangenen drei Jahren hat der Arzt viele schwere Verläufe von Covid-19 erlebt, doch die aktuellen Virus-Varianten scheinen nicht mehr ganz so bedrohlich zu sein. „Corona ist auch jetzt noch ein Thema und in der Praxis zahlenmäßig relevant, aber die Verläufe sind durchgängig milde“, hat der Mediziner in den vergangenen Wochen beobachtet. Durch das Wegfallen der Testpflicht würde aber nur noch „in ausgesuchten Fällen“ – zumeist bei Risikopatienten – ein PCR-Test durchgeführt. So wurden dem Gesundheitsamt am 27. März nur 30 positive Corona-Tests gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis liegt derzeit bei nur noch 35,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Im Klinikum Lüdenscheid waren am Dienstag 19 Patienten corona-positiv – Tendenz fallend.

Vor genau einem Jahr war das anders, getestet wurde im Akkord. Allein am 29. März 2022 wurden dem Gesundheitsamt 1374 positive Corona-Tests gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 1464,6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Eine Inzidenz, die der Saarbrücker Pharmazieprofessor Thorsten Lehr auch in diesen Tagen für realistisch hält. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur schätzte er die tatsächliche Inzidenz in Deutschland auf derzeit 1000 bis 2000. „Das Meldewesen von Corona ist vorbei, aber Corona selbst ist es nicht“, sagte Lehr.

Das gilt auch für den Märkischen Kreis. Die Corona-Statistik gibt nur ein unvollständiges Bild des Infektionsgeschehens wieder, wie Volker Schmidt, Fachbereichsleiter Gesundheit und Soziales beim Kreis, einräumt: „Wir haben bei Corona ein bisschen den Überblick verloren.“ Zuletzt habe er eine „beginnende Frühjahrswelle“ gesehen, allerdings „nicht besorgniserregend, nicht dramatisch“. Auch der Kreis als Arbeitgeber sei von coronabedingten Erkrankungen betroffen gewesen. Er rät dazu, bei einem positiven Schnelltest zuhause zu bleiben und sich dazu mit dem Arbeitgeber abzustimmen.

In NRW und Deutschland grassieren aktuell zwei Krankheitswellen. Von einer Infektion mit Streptokokken sind besonders Kinder bis sieben Jahre betroffen, doch auch Erwachsene kann die Krankheit treffen. Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit, die rote Flecken verursacht, droht die nächste Infektionswelle für Kinder zu werden. Sie hat spezielle Symptome.