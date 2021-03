Corona-Umfrage: Einzelhändler und Gastronomen im MK zwiegespalten

Soll geöffnet werden oder nicht? Diese Frage stellten wir Gastronomen und Einzelhändlern in Lüdenscheid. So sehen sie die momentane Situation:

Lüdenscheid – Am Mittwoch wird es ernst für Bund und Länder. In einer Konferenz entscheiden Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Die größte Frage: Wird es weitere Öffnungen geben? Wir haben eine stichprobenartige Umfrage im Einzelhandel und der Gastronomie in Lüdenscheid gemacht.

Einzelhandel

Pawel Zelazkowski, Inhaber des Sportgeschäfts 12 Freunde, würde seinen Laden noch nicht öffnen. „Ich gehe davon aus, dass der Vereinssport noch nicht weitergeht. Deshalb würde ich Sportgeschäfte noch nicht wieder öffnen lassen. Momentan denkt niemand daran, sich Fußballschuhe zu kaufen.“ Generell sei er für eine langsame und schrittweise Öffnung. „Wenn man sich die Zahlen anguckt, sollte man noch nicht wieder alles öffnen.“

Auch Ronja Eick von Szenario Fashion und Dekoration würde noch nicht wieder öffnen. „Die Zahlen steigen weiter an und wir reden über Öffnungen. Das passt irgendwie nicht zusammen.“ Natürlich würde sie ihr Geschäft nur zu gern wieder öffnen. Dennoch sei sie dafür, lieber noch zwei, drei Wochen zu warten und weiter zu impfen. „Ich habe eher Angst, dass wir nach Ostern in den dritten Lockdown gehen müssen. Den würden viele Läden nicht überstehen, ganz abgesehen von der Psyche der Menschen“, sagt Eick.

Susanne Jaeger von Die Kamille sehnt einer Öffnung herbei: „Mit den entsprechenden Hygienekonzepten, wie es sie ja schon gab, ist es meiner Meinung nach möglich, wieder zu öffnen.“ Auf weitere Einschränkungen, wie zum Beispiel eine härtere Begrenzung der Personenzahl könne sie sich einlassen. „Es muss etwas passieren. Wer soll das Ganze denn noch überleben?“

Gastronomie

Mit seinem Restaurant Lazarus steht Inhaber Dieter Hangen in den Startlöchern. „Wenn ich die Entscheidung hätte, würde ich wieder öffnen. Die Systemgastronomie, so wie wir sie haben, ist gewillt die Hygienevorschriften umzusetzen, sagt er. Zwar mache er sich keine großen Hoffnungen, dass es bei einer Öffnung „bombastisch losgeht“, dennoch müsse es wieder losgehen. „Man versuchen zu retten, was noch zu retten ist. Teilweise haben Gastronomen ihre Läden seit acht Monaten nicht mehr öffnen können, denen muss geholfen werden.“

Auch bei Adisa Pasic vom Steakhaus Hulda ist die Sehnsucht nach gewohnter Arbeit groß: „Wir warten schon so lange auf die Öffnung – eigentlich schon zu lange. Wenn beschlossen wird, dass wir wieder öffnen dürfen, würden wir uns natürlich sehr freuen.“

Hassan Allachi, der im vergangenen Monat mit seinem Burgerladen Soul Kitchen von der Kluse an die Humboldtstraße gezogen ist, fiebert einer Öffnung seines Ladens entgegen. „Ich habe jetzt eine Location, wo man auch gemütlich sitzen kann. Das will ich den Kunden natürlich auch gerne zeigen.“ Es sei für ihn gar keine Frage, dass die Gastronomie wieder geöffnet werden müsse.