Neues Schnelltestzentrum in Stern-Center-Nähe

Tanzen statt testen

+ © Julian Witzel Frank Kuschmirtz (Referent des Bürgermeisters/links), Joana Schweitzer und Armin Klose freuen sich, dass im Saitensprung getestet wird. © Julian Witzel

In den vergangenen Jahren wurde im Lüdenscheider Tanzlokal Saitensprung am Rathausplatz viel gefeiert. Durch Corona ist Inhaber Armin Klose jedoch wie so viele andere Gastronomen komplett ausgebremst worden. Doch in der kommenden Zeit können wieder Besucher ins Saitensprung kommen – nicht um zu feiern, sondern sich auf Corona testen zu lassen.

Lüdenscheid - Das vom Kreis zertifizierte Schnelltestzentrum wird am heutigen Freitag eröffnet. „Die Lage in der Innenstadt ist optimal. Wir hoffen, dass sich viele Leute bei uns testen lassen“, sagt Klose, der die Tests von medizinisch geschultem Personal der Schwelmer Firma Muth Medical durchführen lässt. Das Testzentrum ist zunächst jeden Montag, Mittwoch und Samstag von 9 bis 14 Uhr sowie freitags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Stadt Lüdenscheid Kreis Märkischer Kreis Einwohnerzahl 72.313 (Stand: 31.12.2019)

Die Termine können unter www.testzentrum-mk.de gebucht werden. „Die Leute dürfen auch spontan vorbeikommen. Sie müssen nur symptomfrei sein“, sagt Joana Schweitzer, die vor Ort die Organisation übernimmt.