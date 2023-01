DRK Lüdenscheid schließt seine Testzentren

Von: Fabian Paffendorf

Nur noch wenige Menschen lassen sich in den Testzentren testen. (Symbolbild) © Kay Nietfeld

Das DRK Lüdenscheid stellt den Betrieb seiner Corona-Testzentren ein. Seit der Neuregelung der Testverordnung am 23. Dezember des Vorjahres sei die Nachfrage nach Testungen stark gesunken, wie Nadine Lemcke, beim DRK für den Betrieb der Teststellen zuständig, auf LN-Anfrage erklärt.

Lüdenscheid - „Wenn man die Testungen am Standort Klinikum Hellersen und an der Bromberger Straße zusammenfasst, dann lässt sich sagen, dass täglich nur noch rund 100 Menschen täglich das Angebot wahrnehmen“, sagt Lemcke. Mit Blick auf die finanzielle Förderung der Test-angebote, die Ende Februar auslaufen wird, sei man nun zum Entschluss gekommen, die Teststellen „auf Eis zu legen“, da sich der Weiterbetrieb nicht mehr rechne.

Das Testzentrum auf dem Parkplatz am Klinikum Hellersen wird daher am Dienstag, 31. Januar, das letzte Mal geöffnet werden. Das DRK-Testzentrum Bromberger Straße wird dann zum 15. Februar geschlossen. Bis dahin werden dort sowohl Schnelltests als auch PCR-Tests noch durchgeführt.

Eine gesunkene Nachfrage bei den Corona-Test bestätigt auch Finn Binczyk, Betreiber der Safi-Teststellen am Schützenplatz Loh sowie an der Hohen Steinert. „Wir haben noch nicht überlegt, wie es nun weiter gehen soll, aber es ist durchaus denkbar, dass die Teststelle am Loh in nächster Zeit aufgegeben wird“, sagt Binczyk.

Den Standort Hohe Steinert wolle man zunächst weiter erhalten, da er sich aufgrund von Stammkundschaft noch wirtschaftlich betreiben lasse. Vor dem Aus steht aber ebenfalls die Teststelle im Stern-Center, die von der Freta GmbH von Dirk Frank betrieben wird. „Die Teststelle an der Bahnhofsallee haben wir jetzt schließen müssen, da einfach keine Nachfrage mehr bestand. Wann der Corona-Point im Stern-Center schließen wird, darüber sind wir gerade in Gesprächen“, sagt der Betreiber.