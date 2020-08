Corona-Streife: In Lüdenscheid kontrollieren jetzt auch Wachschützer

Lüdenscheid - Mehr Corona-Fälle bedeuten auch mehr Arbeitsaufwand für das Ordnungsamt. Das reagiert nun und hat das Personal aufgestockt.

Das Ordnungsamt wird seit Montag vorübergehend mit externem Wachpersonal verstärkt. Damit reagiere die Stadt auf den erhöhten Arbeitsaufwand, den die steigenden Infektionszahlen, die Zunahme an Quarantäne-Anordnungen und die Corona-Kontrollen im öffentlichen Raum nach sich ziehen. 243 Personen – Stand: 24. August, 17 Uhr – befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne, weil sie sich entweder mit dem Corona-Virus angesteckt haben oder Kontakt zu Infizierten hatten. Sie dürfen ihre Wohnung oder ihr Haus für mehrere Tage nicht verlassen. Ob sich die Betroffenen an die Isolation halten, die das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises anordnet, überprüfen Mitarbeiter des Ordnungsamtes regelmäßig bei Hausbesuchen, teilt die Stadt mit.

Eine Aufgabe, die angesichts steigender Zahlen zunehmend mehr Zeit koste – und dementsprechend viel Personal binde. Dazu komme: Auch für die Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen, die unter anderem für Gaststätten und Geschäfte sowie in öffentlichen Gebäuden und auf Plätzen gelten, ist das Ordnungsamt zuständig. „Um den Aufgaben der Corona-Schutzverordnung nachkommen und regelmäßig im Stadtgebiet Kontrollen durchführen zu können, brauchen wir also mehr Personal“, sagt Martina von Schaewen, Leiterin des Fachdienstes Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Aus diesem Grund bilden ab heute immer je ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes und ein Wachschützer eine „Corona-Streife“. Mindestens zwei solcher Teams sollen immer parallel in zwei Schichten im Einsatz sein – und zwar an sieben Tagen die Woche. Der Vertrag läuft über mehrere Wochen und kann nach Bedarf verlängert werden.