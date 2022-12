Corona: So reagieren Teststellen-Betreiber auf die neuen Regeln

Von: Fabian Paffendorf

3994 Corona-Teststellen werden derzeit in NRW noch betrieben. Laut Testverordnung des Bundes sollen kostenfreie Bürgertests zum 28. Februar 2023 auslaufen. © dpa

Kurzfristig und vor allem unerwartet hat die NRW-Landesregierung die coronabedingten Besuchsvorschriften für Pflegeheime und Krankenhäuser gelockert. Was wird nun aus den Lüdenscheider Corona-Testzentren, wenn deren Zertifikate nicht mehr zwingend benötigt werden?

Lüdenscheid – Ab dem 23. Dezember müssen Besucher von Pflegeeinrichtungen oder Kliniken keine zertifizierten Corona-Testnachweise mehr erbringen, wenn sie ihre Angehörigen sehen möchten. Das hatte das NRW-Gesundheitsministerium in der vergangenen Woche mitgeteilt. „Die Änderung wurde vorab nicht mit den Teststellen oder den Kassenärztlichen Vereinigungen erörtert, da weder der Anspruch auf die Bürgertestung noch das Abrechnungsverfahren durch die Änderungen berührt sind“, heißt es dazu auf Anfrage vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Insbesondere an den Feiertagen, an denen nicht alle Teststellen durchgängig geöffnet haben, bestehe damit ein niedrigschwelliger Zugang zu den Einrichtungen, wobei der Bürgertest nach wie vor kostenlos sei, der Selbsttest aber selbst finanziert werden muss.

Welche künftigen Auswirkungen diese Neuregelung für den Fortbestand der aktuell noch in Nordrhein-Westfalen 3994 Teststellen habe, darüber mag man vonseiten der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe KVWL nicht spekulieren, heißt es auf LN-Anfrage.

Nachfrage habe bisher nicht abgenommen

Auch nicht-ärztliche Leistungserbringer seien allerdings von der KVWL zeitnah über die Änderungen entsprechend informiert worden. Das gilt natürlich auch für das DRK Lüdenscheid, das in der Bergstadt das Testzentrum an der Bromberger Straße betreibt. Aber gar als Hiobsbotschaft, die das baldige Ende des Angebots einläuten könnte, sieht man bei den Rotkreuzler die Neuregelung nicht. „Die Nachfrage bei den Tests ist weiterhin hoch. In der Woche kommen 250 bis 350 Menschen zu uns, um sich testen zu lassen“, sagt Nadine Lemcke vom DRK. Es gebe genug „Vernünftige“, die die Sicherheit eines vom DRK abgenommenen Tests jener einer Selbsttestung vorziehen würden. Daher werde das DRK an der Bromberger Straße so wie gehabt weitermachen, heißt es auf LN-Anfrage.

„Ein Ende des Angebots ist nicht absehbar, wir machen weiter bis zum Tag X“, erklärt Lemcke. Ganz genauso sieht es auch Finn Binczyk, Betreiber der SaFi-Testzentren an der Hohen Steinert und am Schützenplatz Loh. „Wir führen mittlerweile um die 300 Tests in der Woche durch, daran hat sich auch durch die Neuregelungen in den vergangenen Wochen nichts geändert“, sagt er.

Dass sich das Ganze vielleicht nun nicht mehr als wirtschaftlich tragbar erweisen könnte, befürchtet er nicht. „Dadurch, dass wir die Testangebote in Containern durchführen, entstehen uns kaum Kosten. Außerdem wird auch unser Antigentest-Angebot für jedermann für fünf Euro sehr gut angenommen. Günstiger ist Selbsttesten also auch nicht“, sagt Finn Binczyk. Daher wolle man einfach so weitermachen wie bisher. Ein Aus für die Testzentren sei keinesfalls aktuell Thema, da die Nachfrage noch fortwährend hoch sei.

Anders sieht es aus beim Testzentrum im Saitensprung am Rathausplatz. Bereits vor einiger Zeit hatte man dort das Einstellen des Angebots zum Jahresende hin bekanntgegeben.