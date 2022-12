Neue Allgemeinverfügung des Landes NRW

Corona: Seniorenheime in Lüdenscheid halten an Regeln fest

Von: Thilo Kortmann

Teilen

Udo Terschanski leitet das Seniorenzentrum Dietrich-Bonhoeffer in Lüdenscheid. Jeden Tag lässt er sich im Testzentrum des Seniorenheims testen. © Thilo Kortmann

Ein Besuch des Seniorenheims Reseda an der Südstraße mutet wie eine Zeitreise zurück in die Hoch-Zeit der Corona-Pandemie an. Test- und Maskenpflicht für Besucher, etliche Desinfektionsspender im gesamten Heim. Ein starker Kontrast zur Außenwelt, in der die Corona-Regeln fast verschwunden sind.

„Wir möchten unsere Bewohner noch schützen“, erklärt Sigurd Lobe, Einrichtungsleiter des Seniorenheims Reseda und Lutea. Letzteres ist eine Facheinrichtung für Demenzkranke. „Das geht mir mit dem Wegfall der Corona-Regeln etwas zu schnell in der Gesellschaft. Und wer weiß, was jetzt im Winter passiert“, findet Lobe. Er weiß, wovon er spricht, wovor er warnt. Acht Heimbewohner, die an Vorerkrankungen litten und an Corona erkrankt waren, seien während der Pandemie verstorben, erzählt Lobe. Einige seien schon sehr alt, teilweise über 90 Jahre alt, gewesen. Einige seien geimpft gewesen, andere nicht.

Das geht mir mit dem Wegfall der Corona-Regeln etwas zu schnell in der Gesellschaft. Und wer weiß, was jetzt im Winter passiert.

„Manche Vorerkrankungen lassen eine Impfung einfach nicht zu“, sagt er. Insgesamt lebten 100 Menschen in den beiden Pflegeeinrichtungen, 86 Menschen arbeiteten dort, „ein Großteil ist geimpft“. Die Impfung sei für niemanden eine Pflicht, weder für Bewohner oder Besucher. Auch die Besucher hielten sich an die Corona-Regeln im Haus. Für die Angehörigen sei es mittlerweile selbstverständlich, eine Atemschutzmaske zu tragen, einen Testnachweis vorzulegen und sich die Hände zu desinfizieren. Bei positiven Coronafällen im Heim würden sofort alle Bewohner sowie Mitarbeiter getestet. Zudem müssten die Mitarbeiter beim Pflegen der Senioren Masken tragen, weil da direkter Kontakt zu den Bewohner bestehe.



Auf die Frage, wie lange Seniorenheime wie das Reseda noch an die strengen Vorschriften festhalten sollten, antwortet Lobe: „Ich empfehle eine Lockerung der Corona-Regeln Schritt für Schritt und viel langsamer, als es gerade im Alltag passiert.“



Aus dem Andachtsraum im Bonhoeffer-Seniorenzentrum wurde eine Teststation für Bewohner, Besucher und Personal. © Thilo Kortmann

Zur drohenden Grippewelle meint er, dass auch hier ein Großteil der Bewohner dagegen geimpft sei. „Corona hat gezeigt, dass eine Impfung den Krankheitsverlauf oft abgeschwächt hat. Das Gleiche gilt für die Grippe.“

Ein eigenes Corona-Testzentrum hat das Dietrich-Bonhoeffer-Seniorenzentrum in Betrieb genommen. Aus dem Andachtsraum wurde eine Teststation. „Bei täglich rund 40 Besuchern war so ein eigenes Testzentrum vonnöten. Wir verfügen zudem über die räumlichen Kapazitäten“, erklärt Einrichtungsleiter Udo Terschanski.



Neue Allgemeinverfügung des Landes NRW

Seit dem 24. Dezember 2020 seien bis heute 30 000 Tests bei Bewohnern, Personal und Besuchern vorgenommen worden, davon waren 127 positiv, erklärt Terschanski. „In den vergangenen Wochen war es hingegen ruhig, kaum noch positive Testergebnisse.“ An den Corona-Regeln im Seniorenheim hat sich nichts verändert. Dürfe auch nicht, denn erst kürzlich sei noch eine Allgemeinverfügung des Landes NRW an die Seniorenheime rausgegangen. „Laut dieser soll es bei den strengen Regeln in Seniorenheimen bis zum Ende des Jahres bleiben.“ Es bleibt also bei der Test- und Maskenpflicht für Besucher und bei den vielen Desinfektionsspendern im Haus. Für die 101 Mitarbeiter des Seniorenheims gelte die Impfpflicht. „Und wenn sie in Kontakt mit den Bewohnern treten, müssen sie Maske tragen, im Büro dagegen nicht“, erklärt der Einrichtungsleiter.



Er wirbt auch weiterhin für das Impfen, insbesondere die Auffrischungsimpfung. 121 Bewohner seien mindestens drei oder vier Mal geimpft. Mehr als 30 Senioren sind vier Mal geimpft. „Seit der Impfung hatten wir keine schlimmen Coronaverläufe mit zum Teil tödlichen Ausgang mehr“, sagt Terschanski. Vor der Entwicklung des Impfstoffes habe das noch anders ausgesehen, fügt er hinzu, bis dahin habe es auch im Bonhoeffer-Seniorenzentrum Todesfälle in Verbindung mit Corona gegeben.



Während im Alltag der Gesellschaft alle Corona-Regeln verschwinden, müssen die Seniorenheime noch strenge Virus-Vorschriften einhalten. © Thilo Kortmann

Auch bei der Grippe weist er auf die Wichtigkeit der Impfung hin. Momentan sei besonders das Personal von einer Grippeerkrankung betroffen. 14 Mitarbeiter seien erkrankt, dagegen weniger die Bewohner. Ein dickes Lob gibt es für die Mitarbeiter, die zurzeit für die erkrankten Kollegen einspringen. „Es ist toll, wie solidarisch sich die gesunden Mitarbeiter gerade zeigen. Sie helfen, wo es nur geht“, sagt Terschanski.

Dass es außerhalb des Seniorenzentrums kaum noch Corona-Regeln mehr gibt, findet der Einrichtungsleiter absolut okay. „Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass diese Corona-Vorschriften jetzt weggefallen sind und man zur Normalität übergegangen ist.“ Er lebe diese Freiheit auch privat aus und trage in seiner Freizeit keine Maske mehr.