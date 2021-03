Bei Aldi im MK: Corona-Schnelltests nach 30 Minuten ausverkauft

Stück Freiheit zurückgewinnen

Andreas Klocke gehörte zu den Ersten, die sich einen Selbsttest sicherten.

Die ersten Corona-Selbsttests sind da. Vor allen anderen startete die Discounterkette Aldi am Samstag den Verkauf der Tests für den Hausgebrauch. Wer sich eine Packung sichern wollte, stand pünktlich um 7 Uhr bei Ladenöffnung vor der Tür. Lange Warteschlangen wie erwartet gab es an dem frostigen Morgen zumindest am Aldi an der Bräuckenstraße in Lüdenscheid – beispielhaft herausgegriffen – allerdings nicht.