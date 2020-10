Corona: Neue Schutzverordnung für Lüdenscheid im Überblick

+ © picture alliance/Marijan Murat/dpa Symbolbild © picture alliance/Marijan Murat/dpa

Lüdenscheid - Ab Montag tritt eine neue Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in Kraft. Für den gesamten November gelten auch in der Kreisstadt erhebliche Einschränkungen für das öffentliche Leben, die Gastronomie, Gewerbetreibende sowie für Kultur- und Bildungseinrichtungen. Hier die Regelungen, die die Lüdenscheider Stadtverwaltung soeben veröffentlicht hat, in der Übersicht: