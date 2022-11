Corona: Märkischer Kreis stellt sein Impfangebot ein

Von: Jan Schmitz

Kaum noch Nachfrage, neuer Erlass: Das Impfen als hoheitliche Aufgabe ist im Märkischen Kreis bald Geschichte.

Märkischer Kreis – Der Märkische Kreis stellt zum Jahresende sein Corona-Impfangebot ein. Das bestätigte Kreissprecher Alexander Bange auf Anfrage. Die Corona-Impfungen übernehmen künftig nur noch niedergelassene Ärzte und Apotheken.

Das Aus kommt auf den ersten Blick nicht überraschend. Wurden zu Beginn der Impfaktion im Märkischen Kreis noch mehr als 2 000 Menschen am Tag im staatlichen Auftrag geimpft, waren es zuletzt nur noch 128 – in der Woche. In fast allen Fällen handelte es sich zudem um die zweite Auffrischungsimpfung. Geläuterte Impfverweigerer erreichte man zuletzt gar nicht mehr.

Als im Februar 2021 das Impfzentrum des Märkischen Kreises erstmals öffnete, reichte die Warteschlange zeitweise bis zur Einfahrt. Damals war der Impfstoff knapp. Nur Risikogruppen durften geimpft werden. © Sebastian Schulz

Der Grund für das Ende des Impfangebot liegt allerdings weder in sinkender Nachfrage vor Ort noch in den derzeit leicht zurückgehenden Infektionszahlen im MK. Wie Kreissprecher Bange deutlich machte, reagiert das heimische Gesundheitsamt vielmehr auf einen Erlass aus dem NRW-Gesundheitsministeriums. Demnach laufen die stationären oder mobilen Impfangebote nur noch bis zum 31. Dezember 2022 weiter.

„Für das Jahr 2023 rechnet die Landesregierung damit, dass grundsätzlich keine ergänzenden staatlichen Impfangebote mehr nötig sind. Daher sind ab dem 1. Januar 2023 keine stationären Impfangebote im Auftrag des Landes mehr vorgesehen. Der Märkische Kreis wird daher zum Jahresende die Corona-Schutzimpfungen einstellen“, heißt es aus dem Kreishaus. Für den Fall, dass wider Erwarten erneut ergänzende staatliche Impfangebote notwendig werden sollten, muss der Kreis bis zum 31. März Vorhaltestrukturen bereithalten, damit binnen zwei Wochen mobile Impfangebote unterbreitet werden können, sagt Bange. Der Märkische Kreis könnte dann den Impfbus reaktivieren.

Ein Großteil der Mitarbeiter aus der Koordinierenden Covid-19-Impfeinheit (KoCIs) des Kreises wird laut Gesundheitsamt noch bis 31. März 2023 weiterarbeiten, „um Impfangebote in Pflegeeinrichtungen oder Einrichtungen der Eingliederungshilfe zu begleiten und zu betreuen, sofern das erforderlich ist“. Insgesamt werde der Personalbedarf mit dem Aus zum Jahresende aber angepasst.

Mit der Empfehlung der Ständigen Impfkommission zu Omikron-angepassten Impfstoffen für Auffrischungsimpfungen war die Nachfrage auf niedrigem Niveau im Oktober noch einmal etwas angestiegen, dann aber wieder eingebrochen. Für Volker Schmidt, Fachbereichsleiter Gesundheit und Soziales beim Kreis, ist es daher der richtige Zeitpunkt, die Corona-Impfungen „gänzlich in die Hände der niedergelassenen Ärzteschaft und Apotheken zu legen.“

„Die Impfkampagne im Märkischen Kreis war und ist ein großer Erfolg. Wir vom Kreis haben unsere Hausaufgaben mehr als erledigt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Herausragendes geleistet“, betont Schmidt und erinnert an die Impfstellen in Lüdenscheid und Iserlohn, in denen fast 300 000 Impfungen durchgeführt worden waren – zum Höhepunkt der Pandemie gab es lange Schlangen zum Beispiel vor der Schützenhalle in Lüdenscheid. Mehr als 700 Menschen hätten in Summe in den Impfstellen und mobilen Teams gearbeitet. So kamen 23 000 Impfungen in den Impfbussen dazu.

Wie geht es nun mit den Partnerimpfstellen weiter, die der Märkische Kreis in Halver, Lüdenscheid und Hemer betrieb oder noch betreibt? Bei den ursprünglich drei Partnerimpfstellen ist der Kreis nur noch im Sauerlandpark Hemer (zusammen mit dem DRK) im Boot. Dort wird das Angebot bis Jahresende fortgesetzt. Für die Zeit danach gebe es Signale, dass in Hemer und weiteren Impfstellen des Kreises, zum Beispiel beim DRK-Stadtverband Lüdenscheid und bei der Initiative „Kierspe impft“ Interesse besteht, weiter zu impfen, heißt es aus dem Kreishaus. Die Abrechnung erfolge dann künftig über die KVWL. Die ehemalige Partnerimpfstelle in Halver führt das DRK Halver inzwischen in Eigenregie und in Zusammenarbeit mit dem Pflegedienst Pflegeleicht im Testzentrum an der Thomasstraße weiter und will auch die Impfungen fortsetzen. Das Angebot im Klinikum Lüdenscheid ist bereits seit längerer Zeit eingestellt.