Corona-Maßnahme im MK: Sitzplätze seit Jahr und Tag hinter Gittern

Von: Susanne Kornau

Seit Jahr und Tag ist dieses Sitzrondell an der Börsenstraße/Ecke Knapper Straße gesperrt. Corona-Schutz ist nicht der einzige Grund. © Susanne Kornau

Im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen Anfang März 2021 sperrte die Stadtverwaltung beliebte Treffpunkte in der Innenstadt mit Gittern ab (unter anderem die Sitzstufen vor dem Rathaus, den Neumann-Brunnen oder auch Schulhöfe wie den an der Knapper Schule).

Lüdenscheid - Im Zuge dessen baute sie auch einen Gitterkreis um den Sitzplatz vor dem Sanitätshaus Emmerich an der Knapper Straße auf. Ziel: Die Ansteckungsgefahr an bekannten Treffpunkten zu verringern.

Während die meisten Gitter in der Innenstadt nach rund drei Monaten wieder abgebaut wurden, blieb der Sitzplatz am Knapp gesperrt. Denn dort war das eigentliche Problem nicht Corona, sondern die Tatsache, dass das Rondell am Eingang zur Börsenstraße schon weit vor der Pandemie zum beliebten Treffpunkt für Obdachlose, Drogenhändler und Trinker geworden war.



Der Unmut der Anwohner brach sich im September 2019 Bahn, als die LN unter der Überschrift „Die ‘Pennerbänke’ müssen weg“ die nach Ansicht der Geschäftsleute vor Ort „unzumutbaren Zustände“ thematisierte. Die Verhältnisse rund ums Rondell würfen ein „schlechtes Bild auf die Innenstadt“ hieß es damals. Ordnungsamt und Polizei machten jedoch deutlich, dass sie keine rechtlichen Möglichkeiten zum Einschreiten hätten. Gleichwohl wolle man „alle Optionen prüfen“, um weitere Belästigungen von Anliegern und Passanten zu unterbinden.



Umgestaltung geplant

Dann kam Corona und mit Corona kamen schließlich die Absperrgitter. Sie stehen an dieser Stelle bis heute und lösen, quasi nebenbei, das Ursprungsproblem, weil kein Aufenthalt mehr möglich ist. Die Kehrseite der Medaille: Die Folgen der langen Sperrung zeigen sich mittlerweile in der Verwahrlosung des Areals: wucherndes Grün, Abfälle, die über das Gitter geworfen werden, ein kaputter Papierkorb.



Auf Nachfrage erklärte die Stadt nun, wie es an der Stelle weitergehen soll. Sprecherin Marit Schulte-Zakotnik sagte: „Da es in der Vergangenheit immer wieder zu starken Verunreinigungen der Fläche kam, gibt es nun Pläne, die Fläche umzugestalten.“ Der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid frage gerade Angebote ab. Ziel sei es, die Sitzgelegenheiten abzubauen und das Beet so weit abzuflachen, das die Abgrenzung nicht mehr zum Sitzen genutzt werden könne. Wann das geschehen könnte, dazu machte Marit Schulte-Zakotnik allerdings keine Angaben. Nur soviel: „Bis die Umgestaltung umgesetzt wird, bleibt die Fläche weiter gesperrt.“