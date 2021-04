Lokale Inzidenz im MK über 350: Was ist los im Hotspot Lüdenscheid?

Plettenberg bleibt der Corona-Hotspot im MK. Der Märkische Kreis veröffentlicht täglich die Inzidenzen für alle 15 Kommunen. Inzwischen gibt es keine Gemeinde mehr, deren Inzidenz unter der Marke von 100 liegt.

Update vom 6. April, 11.18 Uhr: Was ist nur im Hotspot Lüdenscheid los? Hier gelten schon seit Wochen die schärfsten Corona-Schutzmaßnahmen im gesamten Märkischen Kreis. Inzwischen hat die Stadtverwaltung sogar ein Ess- und Trinkverbot in einigen Bereichen ausgesprochen, das auch von der Corona-Streife kontrolliert wird. Dennoch gehen die Inzidenz-Zahlen in der Kreisstadt nicht nachhaltig zurück.

Stadt Lüdenscheid Kreis Märkischer Kreis Fläche 87,02 Quadratkilometer Einwohner 72.313 (31. Dez. 2019)

Am Dienstagmorgen gibt der Märkische Kreis die lokale Sieben-Tage-Inzidenz mit 352,6 an. Innerhalb der letzten Woche wurde demnach bei 255 Menschen aus Lüdenscheid das Coronavirus nachgewiesen. Es ist der zweithöchste Wert. Höher ist die Inzidenz nur noch in Plettenberg. In der Vier-Täler-Stadt lag die Inzidenz fast zwei Wochen lang über 400. Am Dienstag ging der Wert deutlich zurück auf 368,5. Über 200 liegen im MK noch Meinerzhagen (255,3), Werdohl (266,2), Halver (236,3) und Hemer (211,4).

Auf den weiteren Plätzen folgen Herscheid (172,6), Neuenrade (151,4), Iserlohn (150,8), Kierspe (148,9), Altena (143,6), Menden (142,6), Balve (125,0), Nachrodt-Wiblingwerde (106,9) und Schalksmühle (97,1).

Lokale Inzidenzen im Hotspot MK: Acht Kommunen über 200er-Marke

Update vom 3. April, 12 Uhr: Am Samstag liegt weiterhin keine Kommune im Märkischen Kreis unter einer 7-Tage-Inzidenz von 100. Kreisweit liegt die Inzidenz bei 228,66, wie aus den Daten des Märkischen Kreises mit Stand 3. April 0 Uhr hervorgeht.

Trauriger Spitzenreiter der lokalen Inzidenzen bleibt die Stadt Plettenberg mit 423,98 (+23,77). Es folgen Lüdenscheid mit einem Wert von 349,87 (+5,53) und Werdohl mit 334,15 (+/-0) Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Herscheid gehört mit einer Inzidenz von 273,22 (-29,93) zu den fünf MK-Kommunen mit den höchsten Werten.

Halver 261,15 (+12,44), Meinerzhagen 216,04 (-29,46) und Hemer 214,32 (-14,67) liegen weiterhin über 200er-Marke. Zwischen einer 7-Tage-Inzidenz von 100 und 200 bleiben Altena 179,45 (-17,94), Menden 171,08 (-1,9), Neuenrade 168,22 (+/-0), Nachrodt-Wiblingwerde 152,77 (+/-0), Iserlohn 147,55 (-1,08) und Schalksmühle 116,57 (+9,71).

Update vom 2. April, 12.17 Uhr: An Karfreitag liegt keine Kommune im Märkischen Kreis mehr unter einer 7-Tage-Inzidenz von 100. Vor den Osterfeiertagen ist auch Schalksmühle mit einem Wert von 106,86 über diese Marke gerutscht (Vortag 87,4). Kreisweit liegt die Inzidenz bei 233,04, wie aus den Daten des Märkischen Kreises mit Stand 2. April 0 Uhr hervorgeht.

An der Spitze im Ranking der lokalen Inzidenzen bleibt die Stadt Plettenberg mit 400,21 (Vortag 404,2). Es folgen Lüdenscheid mit einem Wert von 344,34 und Werdohl mit 334,15 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Auch Herscheid reiht sich mit einer Inzidenz von 301,98 in die Liste der fünf MK-Kommunen mit den höchsten Werten ein. Halver (248,71), Meinerzhagen (245,50) und Hemer (228,99) liegen noch über 200er-Marke. Zwischen einer 7-Tage-Inzidenz von 100 und 200 liegen Altena (197,39), Menden (169,18), Neuenrade (168,22), Nachrodt-Wiblingwerde (152,77), Iserlohn (148,63) und Schalksmühle (106,86).

Der Märkische Kreis weist darauf hin, dass bereits wenige Infektionen in kleinen Kommunen zu stark steigenden Inzidenzwerten führen können.

Corona-Lage vor Ort im Hotspot: Lokale Inzidenz steigt in vielen MK-Städten

Update vom 1. April, 12.29 Uhr: Alles rot! Am Donnerstag ist nur noch eine Kommune im Märkischen Kreis unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und zwar Schalksmühle (87,4). Mit dem kreisweiten Inzidenz-Wert (236,0) stieg am Donnerstag auch vor Ort in vielen MK-Städten und -Gemeinden die Zahl der Neuinfektionen in einer Woche, wie aus Daten des Märkischen Kreises hervorgeht.

Demnach bleibt im Ranking der lokalen Inzidenzen die Stadt Plettenberg an der Spitze - mit 404,2. Es folgen Werdohl (368,1) und Lüdenscheid, wo die Inzidenz wieder leicht anstieg auf 336,0. Halver (267,4) und Kierspe (260,6) liegen noch oberhalb einer 250er-Inzidenz. Es folgen Meinerzhagen (240,6), Herscheid (230,1), Hemer (220,2), Altena (215,3), Nachrodt-Wiblingwerde (213,9), Menden (178,7), Neuenrade (176,6), Iserlohn (157,3) und Balve (125,0).

Update vom 31. März, 12.20 Uhr: Lokal ist das Infektionsgeschehen im Märkischen Kreis weiterhin sehr unterschiedlich. Das geht aus den lokalen Inzidenzen hervor, die der Märkische Kreis am Mittwochmorgen veröffentlicht hat. Grundsätzlich gehen die Werte im Hotspot MK dabei zurück - auffallend ist die Entwicklung aber vor allem in zwei Städten.

Demnach bleibt die Stadt Plettenberg mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von rechnerisch 416,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner der Hotspot im Hotspot (Vortag: 400,2). 105 Neuinfektionen wurden in den vergangenen sieben Tagen in Plettenberg registriert, am Dienstag erreichten das Gesundheitsamt allein 22 Positivfälle. Zweites „Sorgenkind“ ist die Stadt Werdohl, wo die Inzidenz innerhalb eines Tages von 266,2 auf 351,1 hochschnellte. Grund sind 22 Neuinfektionen in den zurückliegenden 24 Stunden. In den vergangenen sieben Tagen sind es somit nun 62 Neuinfektionen (Vortag: 47).

Eine leichte Entspannung gibt es in der Stadt Lüdenscheid, wo die Inzidenz auf 316,7 zurückging (Vortag: 344,3). In Meinerzhagen brach die Sieben-Tage-Inzidenz von 392,8 auf 284,8 regelrecht ein. Dort wurden in einer Woche 58 Neuinfektionen registriert. Über der 200er-Marke sind auch noch Kierspe (285,4), Herscheid (244,5), Nachrodt-Wiblingwerde (244,4), Halver (236,3) und Altena (215,3).

Etwas besser sieht es im Nordkreis aus. In Iserlohn (171,4) und Menden (163,5) ging die Inzidenz sogar leicht zurück. In Neuenrade (151,4) blieb sie konstant, in Hemer stieg sie (152,7). Unverändert unter der 100er-Marke befinden sich am Mittwoch Schalksmühle (97,1) und Balve (89,3)

Update vom 30. März, 11.48 Uhr: Im Corona-Hotspot Märkischer Kreis bleibt die Lage angespannt - auch vor Ort in den einzelnen MK-Kommunen. Der Märkische Kreis hat am Morgen die lokalen Inzidenzen aus den 15 Städten und Gemeinden veröffentlicht. Besonders problematisch ist die Situation in der Stadt Plettenberg. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt dort immer noch - wenn auch nur knapp - über 400 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Der Wert wird vom Märkischen Kreis mit 400,2 angegeben (Vortag: 404,2). In den vergangenen sieben Tagen gab es dort 101 Neuinfektionen.

Zur Interpretation der Daten weist der Märkische Kreis darauf hin, dass der statistische Inzidenzwert bei Städten und Gemeinden mit einer niedrigen Einwohnerzahl auf 100.000 Einwohner hochgerechnet wird. Daher sei eine korrekte Interpretation und Einordnung der Zahlen besonders wichtig. „Bereits wenige Infektionen können in kleinen Kommunen zu stark steigenden Inzidenzwerten führen, da der Wert sich auf die Zahl der Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner bezieht“, schreibt der Kreis. Die absolute Zahl der Neuinfektionen sei für die Bewertung der Lage vor Ort aussagekräftiger.

In Meinerzhagen wurden in der vergangenen Woche 80 Neuinfektionen registriert. Das führt rechnerisch zu einer Inzidenz von 392,8. In Lüdenscheid wurden in den vergangenen sieben Tagen 249 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Inzidenz liegt demnach bei 344,3 (Vortag: 342,9).

Über einem Inzidenz-Wert von 250 befinden sich die Städte Halver (273,6/44 Neuinfektionen) und Kierspe (297,8/48) sowie Werdohl, in der der Wert zuletzt auf 266,2 (47 Neuinfektionen) stark anstieg. Es folgen Herscheid (244,5), Altena (221,3) und Nachrodt-Wiblingwerde (213,9). Unter der 200er-Marke liegen Iserlohn (163,8), Menden (163,5), Neuenrade (151,4) und Hemer (126,2), unter 100 bleiben Balve (89,3) und Schalksmühle (87,4). Kreisweit ging die Inzidenz auf 232,6 leicht zurück.

Update vom 29. März, 11.16 Uhr: Im Hotspot Märkischer Kreis bleibt die lokale Sieben-Tage-Inzidenz in vielen kreisangehörigen Städten und Gemeinde deutlich über dem Landesschnitt von 129,6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Am Montag, ab dem neue verschärfte Coronaschutzmaßnahmen gelten, befand sich nach wie vor eine Stadt über der 400er-Grenze - die Stadt Plettenberg. Die Stadt Lüdenscheid - einer der Hotspots im Südkreis - hält sich konstant über der 300er-Grenze. Die Coronaschutzmaßnahmen wurden in Lüdenscheid daraufhin drastisch verschärft.

Nach Daten, die der Märkische Kreis am Montagmorgen auf seiner Homepage veröffentlichte, liegen zwölf von 15 MK-Kommunen über dem Landesschnitt. Nur Balve (89,3), Schalksmühle (97,1) und Hemer (117,4) bleiben unter dem Landeswert von 129,6. Hotspot im MK ist weiterhin Plettenberg, wo die Sieben-Tage-Inzidenz mit 404,2 immer noch über der Marke von 400 liegt - bei rückläufiger Tendenz. Auch in Meinerzhagen, am Wochenende kurzzeitig über dem 400er-Wert, geht der Trend zurück. 397,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner ist aber immer noch der zweithöchste Wert. Es folgt die Stadt Lüdenscheid mit einem Wert von 342,9. Auch Kierspe (310,2) liegt noch über der 300er-Grenze.

In Halver (267,4), Herscheid (258,8), Nachrodt-Wiblingwerde (229,1), Werdohl (226,5) und Altena (209,4) gibt es weiterhin ein sehr dynamisches Infektionsgeschehen. Im Nordkreis sind die Werte etwas niedriger. So kommt Iserlohn auf 181,2 und Menden auf 167,3. Neuenrade erreicht eine Inzidenz von 143,0.

Neuer Inzidenz-Höchststand im Märkischen Kreis

Update vom 26. März, 11.24 Uhr: Der Märkische Kreis bleibt Hotspot, in einzelnen Städten und Gemeinden ist das Infektionsgeschehen weiter sehr dynamisch. Es gibt neue Rekordwerte. Nur eine Kommune liegt noch unter der Inzidenzgrenze von 100. Mit 233 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner meldet der Märkische Kreis einen neuen Inzidenz-Höchststand. Lokal sind die Inzidenzen noch deutlich höher.

In der Stadt Plettenberg klettert der Inzidenzwert weiter -von 431,9 am Donnerstag auf jetzt 459,6 (!) - das ist so viel wie noch nie. Dahinter verbergen sich 116 Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen. Auf Platz zwei liegt die Stadt Meinerzhagen. Hier stieg der Wert leicht auf 383 an.

Nach oben ging es mit den Werten in Lüdenscheid. Dort wurden 354,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche registriert (Vortag: 344,3). 254 Menschen infizierten sich in den vergangenen sieben Tagen neu. In Lüdenscheid gibt es offenbar Infektionsschwerpunkte in Bereichen mit enger Wohnbebauung und beengten Wohnverhältnissen. Auch in Herscheid bleibt der Wert mit 330,7 oberhalb von der Grenze von 300 - bei leicht sinkender Tendenz.

Auf den weiteren Plätzen folgen: Halver 286,0, Kierspe 273,0, Altena 197,4, Werdohl 192,6, Iserlohn 180,1, Nachrodt-Wiblingwerde 168,0, Menden 144,5, Neuenrade 126,2, Hemer 111,6, Balve 107,1 und Schalksmühle 97,1.

Die bisherigen Ticker-Einträge zu den lokalen Inzidenzen im Märkischen Kreis finden Sie hier.

