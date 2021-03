Corona-Schnelltests: Firma im MK führt Teststraße für Mitarbeiter ein

Angebot soll etabliert werden

Hotset-Geschäftsführer Ralf Schwarzkopf war einer der ersten in seinem Unternehmen, die einen Corona-Schnelltest von Dr. Arutyunyan durchführen ließen.

Geschäftsführer Ralf Schwarzkopf war einer der ersten, die sich in der vergangenen Woche zu einem freiwilligen Corona-Schnelltest in seinem Unternehmen gemeldet hatten. In Zusammenarbeit mit einer Arztpraxis aus Fröndenberg hat die Firma Hotset zunächst einen Probelauf unternommen, ob und wie sich das Angebot für die Mitarbeiter realisieren lässt.